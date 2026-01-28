У США чоловік оскаржує арешт через стеження за телефоном: суд вирішує, чи мала поліція право діяти без ордера
У Сполучених Штатах триває гучна судова справа, яка може вплинути на правила використання технологій стеження поліцією. Житель штату Мериленд Керрон Ендрюс заявив, що правоохоронці порушили Четверту поправку до Конституції США — норму, яка захищає громадян від необґрунтованих обшуків і стеження з боку держави. Про це повідомляє Courthouse News.
Що сталося
У 2014 році поліція Балтимора розшукувала Ендрюса у справі про потрійну спробу вбивства після стрілянини під час наркоугоди. Щоб знайти підозрюваного, правоохоронці використали спеціальний технічний засіб — пристрій-імітацію мобільної вежі. Такий пристрій змушує телефон «думати», що поруч звичайна базова станція зв’язку, і передавати своє точне місцезнаходження.
Для цього поліція отримала судовий дозвіл, але не класичний ордер на обшук, який зазвичай вимагає Четверта поправка.
У чому суть конфлікту
Захист Ендрюса стверджує: поліція не повідомила суд, яку саме технологію планує застосувати; сигнал пристрою проникає всередину приватних помешкань; телефон фактично перестає працювати як засіб зв’язку і використовується лише для стеження.
Адвокат Майк Піччіні наголошує: хоча телефон фізично не забирали, держава фактично позбавила власника контролю над ним, а отже — «непрямо вилучила» пристрій. За таких умов, каже захист, поліція мала отримати повноцінний судовий ордер, а не спрощений дозвіл.
Окремо захист виступає проти застосування до поліцейських кваліфікованого імунітету — правового захисту, який зазвичай звільняє посадовців від відповідальності, якщо вони діяли «добросовісно». На думку адвоката, у цьому випадку правоохоронці мали розуміти, що їхні дії потребують жорсткішого судового контролю.
Позиція поліції
Представники поліції заперечують усі звинувачення. Вони стверджують, що:
- отримали судовий дозвіл, заснований на обґрунтованій підозрі (у праві США це називають «ймовірною підставою»);
- документ, який вони мали, за своєю суттю виконував роль ордера;
- технологія не розкривала змісту розмов, повідомлень чи приватного життя в оселі, а лише показувала місце перебування телефону.
На думку сторони захисту поліції, Конституція США «захищає людей, а не стіни», і сучасне право має адаптуватися до розвитку технологій.
Що вже вирішили суди
Раніше апеляційний суд уже звертав увагу на проблему: у судовому дозволі не було прямо зазначено використання пристрою-імітації мобільної вежі, а отже він міг ненавмисно зачепити й інші телефони поблизу. Справу повертали на додатковий розгляд.
У травні 2025 року суд нижчої інстанції став на бік поліції. Суддя дійшла висновку: для таких дій справді потрібен ордер, але отриманий поліцією дозвіл був достатнім і рівнозначним ордеру; конституційні права Ендрюса не були порушені.
Тепер справу знову розглядає апеляційний суд.
