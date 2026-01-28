В США мужчина оспаривает арест из-за слежки по телефону: суд решает, имела ли полиция право действовать без ордера

Полиция использовала устройство, имитирующее мобильную вышку, для поиска подозреваемого — защита заявляет о нарушении Четвертой поправки.

В Соединенных Штатах продолжается громкое судебное дело, которое может повлиять на правила использования технологий слежения полицией. Житель штата Мериленд Керрон Эндрюс заявил, что правоохранительные органы нарушили Четвертую поправку к Конституции США — норму, которая защищает граждан от необоснованных обысков и слежки со стороны государства. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

В 2014 году полиция Балтимора разыскивала Эндрюса по делу о тройном покушении на убийство после стрельбы во время наркосделки. Чтобы найти подозреваемого, правоохранители использовали специальное техническое средство — устройство-имитацию мобильной вышки. Такое устройство заставляет телефон «думать», что рядом находится обычная базовая станция связи, и передавать свое точное местонахождение.

Для этого полиция получила судебное разрешение, но не классический ордер на обыск, который обычно требует Четвертая поправка.

В чем суть конфликта

Защита Эндрюса утверждает: полиция не сообщила суду, какую именно технологию планирует применить; сигнал устройства проникает внутрь частных жилищ; телефон фактически перестает работать как средство связи и используется только для слежения.

Адвокат Майк Пиччини подчеркивает: хотя телефон физически не изымали, государство фактически лишило владельца контроля над ним, а значит — «косвенно изъяло» устройство. При таких условиях, говорит защита, полиция должна была получить полноценный судебный ордер, а не упрощенное разрешение.

Отдельно защита выступает против применения к полицейским квалифицированного иммунитета — правовой защиты, которая обычно освобождает должностных лиц от ответственности, если они действовали «добросовестно». По мнению адвоката, в этом случае правоохранители должны были понимать, что их действия требуют более жесткого судебного контроля.

Позиция полиции

Представители полиции отрицают все обвинения. Они утверждают, что:

получили судебное разрешение, основанное на обоснованном подозрении (в праве США это называют «вероятным основанием»);

документ, который у них был, по своей сути выполнял роль ордера;

технология не раскрывала содержание разговоров, сообщений или частной жизни в жилище, а лишь показывала местонахождение телефона.

По мнению стороны защиты полиции, Конституция США «защищает людей, а не стены», и современное право должно адаптироваться к развитию технологий.

Что уже решили суды

Ранее апелляционный суд уже обращал внимание на проблему: в судебном разрешении не было прямо указано использование устройства-имитации мобильной вышки, а значит, оно могло непреднамеренно затронуть и другие телефоны поблизости. Дело возвращали на дополнительное рассмотрение.

В мае 2025 года суд нижестоящей инстанции встал на сторону полиции. Судья пришла к выводу: для таких действий действительно требуется ордер, однако полученное полицией разрешение было достаточным и равнозначным ордеру; конституционные права Эндрюса нарушены не были.

Теперь дело вновь рассматривает апелляционный суд.

