Трамп оголосив надзвичайний стан у США через Кубу та запровадив нові тарифи

США зможуть вводити додаткові торговельні санкції проти країн, які прямо чи опосередковано забезпечують енергопостачання кубинського уряду.

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, яким у країні оголошується надзвичайний стан та запроваджується новий механізм введення тарифів на товари, що імпортуються з держав, які продають або постачають нафту уряду Куби — безпосередньо чи опосередковано. У Білому домі заявили, що рішення ухвалене з міркувань національної безпеки та зовнішньої політики США у відповідь на дії кубинського режиму.

В адміністрації зазначили, що указ створює тарифну систему, яка дозволяє Сполученим Штатам застосовувати додаткові торговельні санкції до будь-якої країни, що робить внесок в енергопостачання острова.

Документ уповноважує Державного секретаря та Міністра торгівлі вживати всіх необхідних заходів для реалізації цієї політики, зокрема видавати відповідні правила, положення та інструкції.

У Білому домі заявили, що кубинський режим становить «незвичайну та надзвичайну загрозу» для інтересів США, посилаючись на його історію підтримки ворожих дій, міжнародного тероризму та діяльності, яка спричиняє регіональну нестабільність.

Американські посадовці наголосили, що постачання нафти є ключовим елементом економічного й політичного виживання кубинського комуністичного режиму, а тому їх обмеження розглядається як ефективний інструмент тиску.

Згідно з твердженням адміністрації Дональда Трампа, Куба підтримує тісні зв’язки з державами, які вважаються противниками Сполучених Штатів, а також приймає на своїй території іноземні військові та розвідувальні потужності.

Зокрема, у Вашингтоні засудили присутність російської розвідувальної інфраструктури на острові, а також підтримку кубинським режимом екстремістських організацій і ворожих урядів у Західній півкулі. За твердженням адміністрації, такі дії підривають міжнародні санкції та безпосередньо загрожують безпеці США.

В указі також міститься засудження систематичних порушень прав людини на Кубі, зокрема переслідування політичних опонентів, цензури преси та обмеження свободи слова.

У Білому домі заявили, що режим утримується при владі завдяки корупційним практикам, використовуючи економічну кризу та страждання кубинського населення, водночас поширюючи свою ідеологію в регіоні з метою дестабілізації демократичних урядів.

Президент Трамп назвав підписаний указ складовою політики «Америка понад усе» та наголосив, що його адміністрація не дозволить ворожим режимам діяти без наслідків.

Документ також передбачає можливість зміни або призупинення дії тарифів у разі, якщо Куба або країни, на які вони поширюються, здійснять «значні кроки» для приведення своїх дій у відповідність до цілей національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів.

