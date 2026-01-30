  1. В мире

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы и ввел новые тарифы

08:12, 30 января 2026
США смогут вводить дополнительные торговые санкции против стран, которые прямо или косвенно обеспечивают энергоснабжение кубинского правительства.
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы и ввел новые тарифы
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым в стране объявляется чрезвычайное положение и вводится новый механизм введения тарифов на товары, импортируемые из государств, которые продают или поставляют нефть правительству Кубы — напрямую или опосредованно. В Белом доме заявили, что решение принято из соображений национальной безопасности и внешней политики США в ответ на действия кубинского режима.

В администрации отметили, что указ создает тарифную систему, которая позволяет Соединенным Штатам применять дополнительные торговые санкции к любой стране, которая вносит вклад в энергоснабжение острова.

Документ уполномочивает государственного секретаря и министра торговли принимать все необходимые меры для реализации этой политики, в частности издавать соответствующие правила, положения и инструкции.

В Белом доме заявили, что кубинский режим представляет «необычную и чрезвычайную угрозу» для интересов США, ссылаясь на его историю поддержки враждебных действий, международного терроризма и деятельности, которая вызывает региональную нестабильность.

Американские чиновники подчеркнули, что поставки нефти являются ключевым элементом экономического и политического выживания кубинского коммунистического режима, а потому их ограничение рассматривается как эффективный инструмент давления.

Согласно заявлению администрации Дональда Трампа, Куба поддерживает тесные связи с государствами, которые считаются противниками Соединенных Штатов, а также принимает на своей территории иностранные военные и разведывательные мощности.

В частности, в Вашингтоне осудили присутствие российской разведывательной инфраструктуры на острове, а также поддержку кубинским режимом экстремистских организаций и враждебных правительств в Западном полушарии. По утверждению администрации, такие действия подрывают международные санкции и непосредственно угрожают безопасности США.

В указе также содержится осуждение систематических нарушений прав человека на Кубе, в частности преследования политических оппонентов, цензуры прессы и ограничения свободы слова.

В Белом доме заявили, что режим удерживается у власти благодаря коррупционным практикам, используя экономический кризис и страдания кубинского населения, одновременно распространяя свою идеологию в регионе с целью дестабилизации демократических правительств.

Президент Трамп назвал подписанный указ составной частью политики «Америка превыше всего» и подчеркнул, что его администрация не позволит враждебным режимам действовать безнаказанно.

Документ также предусматривает возможность изменения или приостановления действия тарифов в случае, если Куба или страны, на которые они распространяются, предпримут «значительные шаги» для приведения своих действий в соответствие с целями национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

США санкции Дональд Трамп нефть

