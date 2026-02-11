  1. У світі

OpenAI звільнила топменеджерку за звинуваченням в сексизмі

13:18, 11 лютого 2026
Віцепрезидентку звільнилиперед запуском еротичного режиму ChatGPT.
Фото: Wall Street Journal
Компанія OpenAI, розробник чат-бота штучного інтелекту ChatGPT, звільнила віцепрезидента та керівницю команди з продуктової політики Райан Бейермейстер на початку січня. Причиною звільнення компанія назвала сексуальну дискримінацію щодо колеги-чоловіка. Про це пише Wall Street Journal.

Бейермейстер заявила, що звинувачення в дискримінації є «абсолютно неправдивими». Водночас OpenAI зазначила, що вона «зробила цінний внесок під час роботи» і її звільнення не пов’язане з жодними питаннями, які вона піднімала під час служби.

За даними видання, Райан Бейермейстер очолювала команду, яка розробляє правила використання продуктів OpenAI та забезпечує їх дотримання. Її звільнення відбулося напередодні запланованого запуску режиму ChatGPT, який дозволить користувачам створювати еротичний контент за допомогою штучного інтелекту.

За інформацією джерел, критика Бейермейстер стосувалася саме цього нововведення. Деякі дослідники компанії попереджали, що сексуальний контент може поглибити нездорові емоційні прив’язаності користувачів до персонажів ШІ.

Бейермейстер відкидає звинувачення в дискримінації. OpenAI підкреслила, що її звільнення «не пов’язане з проблемами, які вона піднімала», і відзначила внесок менеджерки у розвиток продуктової політики компанії.

звільнення ChatGPT OpenAI технології ШІ

