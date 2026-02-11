OpenAI уволила топ-менеджера по обвинению в сексизме

Вице-президента уволили перед запуском эротического режима ChatGPT.

Фото: Wall Street Journal

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания OpenAI, разработчик чат-бота искусственного интеллекта ChatGPT, уволила вице-президента и руководителя команды по продуктовой политике Райан Бейермейстер в начале января. Причиной увольнения компания назвала сексуальную дискриминацию в отношении коллеги-мужчины. Об этом пишет Wall Street Journal.

Бейермейстер заявила, что обвинения в дискриминации являются «абсолютно ложными». В то же время OpenAI отметила, что она «внесла ценный вклад во время работы» и ее увольнение не связано с какими-либо вопросами, которые она поднимала во время службы.

По данным издания, Райан Бейермейстер возглавляла команду, которая разрабатывает правила использования продуктов OpenAI и обеспечивает их соблюдение. Ее увольнение произошло накануне запланированного запуска режима ChatGPT, который позволит пользователям создавать эротический контент с помощью искусственного интеллекта.

По информации источников, критика Бейермейстер касалась именно этого нововведения. Некоторые исследователи компании предупреждали, что сексуальный контент может углубить нездоровые эмоциональные привязанности пользователей к персонажам ИИ.

Бейермейстер отвергает обвинения в дискриминации. OpenAI подчеркнула, что ее увольнение «не связано с проблемами, которые она поднимала», и отметила вклад менеджера в развитие продуктовой политики компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.