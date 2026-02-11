  1. У світі
В ЄС понад 4,3 млн українців перебувають під тимчасовим захистом – в яких країнах найбільше біженців

15:05, 11 лютого 2026
В ЄС підрахували кількість українських біженців – приріст на 0,6% за місяць.
В ЄС понад 4,3 млн українців перебувають під тимчасовим захистом – в яких країнах найбільше біженців
Станом на 31 грудня 2025 року, за даними Євростату, в країнах ЄС загалом 4,35 мільйона громадян України мали статус тимчасового захисту. Порівняно з кінцем листопада, кількість осіб збільшилася на 24 675, або на 0,6%.

Найбільше українців перебуває в Німеччині (1 250 620 осіб; 28,7%), Польщі (969 240 осіб; 22,3%) та Чехії (393 055 осіб; 9,0%).

Зміни по країнах ЄС

З 26 країн, для яких є дані, кількість осіб під тимчасовим захистом зросла у 22 країнах. Найбільше абсолютне збільшення спостерігалося:

  • у Німеччині: +9 620 осіб (+0,8%)
  • в Іспанії: +2 235 осіб (+0,9%)
  • у Румунії: +2 160 осіб (+1,1%)

У чотирьох країнах кількість зменшилася, найбільше – у Франції (-1 250; -2,4%) та Естонії (-470; -1,3%).

Пропорції за населенням

Найвищі показники тимчасового захисту на тисячу осіб спостерігалися:

  • Чехія – 36,0
  • Польща – 26,6
  • Кіпр та Словаччина – по 25,8

Середній показник по ЄС становив 9,7 на тисячу осіб.

Демографія українців під захистом

Громадяни України становили понад 98,4% усіх осіб з тимчасовим захистом у ЄС. Дорослі жінки – 43,6%, неповнолітні – 30,5%, дорослі чоловіки – 25,9% від загальної кількості.

ЄС Європа Україна біженець

