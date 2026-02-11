В ЄС понад 4,3 млн українців перебувають під тимчасовим захистом – в яких країнах найбільше біженців
Станом на 31 грудня 2025 року, за даними Євростату, в країнах ЄС загалом 4,35 мільйона громадян України мали статус тимчасового захисту. Порівняно з кінцем листопада, кількість осіб збільшилася на 24 675, або на 0,6%.
Найбільше українців перебуває в Німеччині (1 250 620 осіб; 28,7%), Польщі (969 240 осіб; 22,3%) та Чехії (393 055 осіб; 9,0%).
Зміни по країнах ЄС
З 26 країн, для яких є дані, кількість осіб під тимчасовим захистом зросла у 22 країнах. Найбільше абсолютне збільшення спостерігалося:
- у Німеччині: +9 620 осіб (+0,8%)
- в Іспанії: +2 235 осіб (+0,9%)
- у Румунії: +2 160 осіб (+1,1%)
У чотирьох країнах кількість зменшилася, найбільше – у Франції (-1 250; -2,4%) та Естонії (-470; -1,3%).
Пропорції за населенням
Найвищі показники тимчасового захисту на тисячу осіб спостерігалися:
- Чехія – 36,0
- Польща – 26,6
- Кіпр та Словаччина – по 25,8
Середній показник по ЄС становив 9,7 на тисячу осіб.
Демографія українців під захистом
Громадяни України становили понад 98,4% усіх осіб з тимчасовим захистом у ЄС. Дорослі жінки – 43,6%, неповнолітні – 30,5%, дорослі чоловіки – 25,9% від загальної кількості.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.