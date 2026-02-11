В ЕС более 4,3 млн украинцев находятся под временной защитой – в каких странах больше всего беженцев

В ЕС подсчитали количество украинских беженцев – прирост на 0,6% за месяц.

По состоянию на 31 декабря 2025 года, по данным Евростата, в странах ЕС в общей сложности 4,35 миллиона граждан Украины имели статус временной защиты. По сравнению с концом ноября, количество лиц увеличилось на 24 675, или на 0,6%.

Больше всего украинцев находится в Германии (1 250 620 человек; 28,7%), Польше (969 240 человек; 22,3%) и Чехии (393 055 человек; 9,0%).

Изменения по странам ЕС

Из 26 стран, по которым имеются данные, количество лиц под временной защитой выросло в 22 странах. Наибольшее абсолютное увеличение наблюдалось:

в Германии: +9 620 человек (+0,8%)

в Испании: +2 235 человек (+0,9%)

в Румынии: +2 160 человек (+1,1%)

В четырех странах количество уменьшилось, больше всего – во Франции (-1 250; -2,4%) и Эстонии (-470; -1,3%).

Пропорции по населению

Самые высокие показатели временной защиты на тысячу человек наблюдались:

Чехия – 36,0

Польша – 26,6

Кипр и Словакия – по 25,8

Средний показатель по ЕС составил 9,7 на тысячу человек.

Демография украинцев под защитой

Граждане Украины составляли более 98,4% всех лиц с временной защитой в ЕС. Взрослые женщины – 43,6%, несовершеннолетние – 30,5%, взрослые мужчины – 25,9% от общего количества.

