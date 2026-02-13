  1. У світі

Криптошахрай обдурив суд, використовуючи згенеровані ШІ записи про транзакції

19:18, 13 лютого 2026
Підозрюваний у криптошахрайстві подав у суд документи, де було вказано, що у нього рахунку близько 630 000 доларів, але насправді на рахунку зловмисника було менше одного долара.
Фото: forkast.news
У Південній Кореї криптошахрай використав штучний інтелект уникнення кримінального переслідування, пише Dlnews.

Зазначається, що хлопець віком близько 20 років обдурив юристів, використавши підроблені документи, які, як повідомляється, він створив за допомогою ChatGPT.

Справу було розпочато після того, як прокуратура почала розслідування щодо чоловіка за підозрою в організації шахрайської інвестиційної схеми на суму 223 000 доларів, повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Прокуратура звернулася до суду з проханням видати ордер на арешт. Чоловік відповів, що планує виплатити компенсацію постраждалим, і подав низку документів, які, на перший погляд, доводили, що він є заможною та успішною людиною.

За словами прокурорів, серед іншого це були «документи про володіння криптовалютою та здійснення транзакцій». Чоловік також подав до суду довідку про проходження національного медичного огляду та банківську виписку із залишком на рахунку близько 630 000 доларів.

Отримавши ці документи, суд вирішив не видавати ордер. Проте усі вони виявилися підробленими.

«Підсудному вдалося ввести суддів в оману, надіславши до суду зображення, створені за допомогою штучного інтелекту, які були настільки складними, що їхню справжність неможливо було визначити неозброєним оком», — повідомив агентству Yonhap представник прокуратури.

Прокуратура міста Пусан заявила, що виявила невідповідності в документах лише під час проведення додаткових розслідувань.

Згодом правоохоронці перевірили стан його рахунку у відділенні банку та з’ясували, що на банківському рахунку чоловіка було лише 0,016 долара.

Експерти заявили, що цей випадок виявив серйозну прогалину в південнокорейській правовій системі, та закликали уряд вжити заходів.

«У суді відсутня система, яка дозволяє виявляти підроблені документи», — заявив південнокорейській телекомпанії MBC анонімний колишній представник судової системи. «Замість того щоб будувати нашу правову систему на припущенні, що ніхто не надаватиме підроблені документи судді, нам тепер необхідно внести фундаментальні зміни до правової системи».

Згодом чоловіка було заарештовано за додатковими обвинуваченнями у підробленні документів та використанні фальсифікованих офіційних документів.

суд Південна Корея криптовалюта штучний інтелект

