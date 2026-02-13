  1. В мире

Криптомошенник обманул суд, используя сгенерированные ИИ записи о транзакциях

19:18, 13 февраля 2026
Подозреваемый в криптомошенничестве подал в суд документы, где было указано, что на его счете около 630 000 долларов, но на самом деле на счете злоумышленника было менее одного доллара.
Фото: forkast.news
В Южной Корее криптомошенник использовал искусственный интеллект для избежания уголовного преследования, пишет Dlnews.

Отмечается, что парень в возрасте около 20 лет обманул юристов, использовав поддельные документы, которые, как сообщается, он создал с помощью ChatGPT.

Дело было начато после того, как прокуратура начала расследование в отношении мужчины по подозрению в организации мошеннической инвестиционной схемы на сумму 223 000 долларов, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой выдать ордер на арест. Мужчина ответил, что планирует выплатить компенсацию пострадавшим, и подал ряд документов, которые, на первый взгляд, доказывали, что он является состоятельным и успешным человеком.

По словам прокуроров, среди прочего это были «документы о владении криптовалютой и осуществлении транзакций». Мужчина также подал в суд справку о прохождении национального медицинского осмотра и банковскую выписку с остатком на счете около 630 000 долларов.

Получив эти документы, суд решил не выдавать ордер. Однако все они оказались поддельными.

«Подсудимому удалось ввести судей в заблуждение, направив в суд изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые были настолько сложными, что их подлинность невозможно было определить невооруженным глазом», — сообщил агентству Yonhap представитель прокуратуры.

Прокуратура города Пусан заявила, что выявила несоответствия в документах лишь во время проведения дополнительных расследований.

Позже правоохранители проверили состояние его счета в отделении банка и выяснили, что на банковском счете мужчины было всего 0,016 доллара.

Эксперты заявили, что этот случай выявил серьезный пробел в южнокорейской правовой системе и призвали правительство принять меры.

«В суде отсутствует система, которая позволяет выявлять поддельные документы», — заявил южнокорейской телекомпании MBC анонимный бывший представитель судебной системы. «Вместо того чтобы строить нашу правовую систему на предположении, что никто не будет предоставлять поддельные документы судье, нам теперь необходимо внести фундаментальные изменения в правовую систему».

Позже мужчина был арестован по дополнительным обвинениям в подделке документов и использовании фальсифицированных официальных документов.

суд Южная Корея криптовалюта искусственный интеллект

