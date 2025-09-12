Практика судів
Раді рекомендують прийняти в другому читанні законопроект щодо підтримки кінематографії

20:44, 12 вересня 2025
Законопроект уперше визнає кінофестивалі та кінопремії суб’єктами кінематографії, вводиться нове поняття «популяризатори фільмів».
Раді рекомендують прийняти в другому читанні законопроект щодо підтримки кінематографії
Фото: pmr.gov.ua
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув проект Закону України №6194 про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні. Законопроект підтримали за основу ще 15 лютого 2022 року, але у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням робота з проектом була тимчасово призупинена. Про це повідомили у Верховній Раді.

«Законопроект № 6194 має стати новим етапом у розвитку української кіноіндустрії. Його мета - створити сучасні, прозорі та конкурентні правила державної підтримки, що дозволять українському кінематографу стати впізнаваним у світі та економічно стійким всередині країни», - зазначив заступник голови Комітету, голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Павло Сушко.

Він підкреслив, що законопроект впроваджує нові підходи до побудови української кіноіндустрії. Зокрема, йдеться про:

  1. Популяризацію українського кіно

Законопроект уперше визнає кінофестивалі та кінопремії суб’єктами кінематографії, вводиться нове поняття «популяризатори фільмів» тощо.

  1. Нові інструменти державної підтримки

Пропонується гнучка система фінансування на різних етапах виробництва фільму і вводяться додаткові форми підтримки: девелопмент, поворотна підтримка, «нацрібейти» (безповоротна підтримка у розмірі 30% від касових зборів в Україні).

  1. Залучення іноземних інвестицій

Законопроект удосконалює систему кешрібейтів.

  1. Сучасну класифікацію фільмів і конкурсів

Враховані сучасні формати та ринкові реалії.

  1. Прозорість та цифровізацію

Мінімізація паперового документообігу, використання цифрового порталу «Дія» для взаємодії індустрії та Держкіно. Для виплати «нацрібейтів» використовуватиметься Єдиний електронний квиток.

  1. Освіту і підтримку молодих кадрів

Уперше передбачається фінансування студентських дипломних робіт та ін.

  1. Реформу Ради з державної підтримки кінематографії

Передбачається прозорий відбір членів Ради та персональна відповідальність за ухвалені рішення.

  1. Інклюзивність

«Цей закон давно потрібен. Він дасть поштовх індустрії, а окремі його норми є взагалі революційними. Підтримка молодих талантів, підтримка студентів, відкриття нових режисерів, операторів - це прекрасна річ. Закон абсолютно проривний, тому всім вкотре дякую і вітаю з прийдешнім Днем українського кіно», - сказав очільник Держкіно Андрій Осіпов.

Важливою правкою, яку підтримав Комітет, є забезпечення стабільного фінансування Держкіно у розмірі не менше ніж 0,2 % видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік. Також осучаснюється термінологія законодавства: вводяться поняття «соціальний фільм», «кінофестиваль», «популяризація кінематографії», «скрипт-докторинг», «національна кінематографічна спадщина», уточнюється визначення «Державний фонд фільмів України» тощо.

Комітет схвалив порівняльну таблицю і рекомендував Верховній Раді України ухвалити законопроект № 6194 у другому читанні та в цілому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

