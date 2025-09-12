Раді рекомендують прийняти в другому читанні законопроект щодо підтримки кінематографії

Законопроект уперше визнає кінофестивалі та кінопремії суб’єктами кінематографії, вводиться нове поняття «популяризатори фільмів».

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув проект Закону України №6194 про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні. Законопроект підтримали за основу ще 15 лютого 2022 року, але у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням робота з проектом була тимчасово призупинена. Про це повідомили у Верховній Раді.

«Законопроект № 6194 має стати новим етапом у розвитку української кіноіндустрії. Його мета - створити сучасні, прозорі та конкурентні правила державної підтримки, що дозволять українському кінематографу стати впізнаваним у світі та економічно стійким всередині країни», - зазначив заступник голови Комітету, голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Павло Сушко.

Він підкреслив, що законопроект впроваджує нові підходи до побудови української кіноіндустрії. Зокрема, йдеться про:

Популяризацію українського кіно

Законопроект уперше визнає кінофестивалі та кінопремії суб’єктами кінематографії, вводиться нове поняття «популяризатори фільмів» тощо.

Нові інструменти державної підтримки

Пропонується гнучка система фінансування на різних етапах виробництва фільму і вводяться додаткові форми підтримки: девелопмент, поворотна підтримка, «нацрібейти» (безповоротна підтримка у розмірі 30% від касових зборів в Україні).

Залучення іноземних інвестицій

Законопроект удосконалює систему кешрібейтів.

Сучасну класифікацію фільмів і конкурсів

Враховані сучасні формати та ринкові реалії.

Прозорість та цифровізацію

Мінімізація паперового документообігу, використання цифрового порталу «Дія» для взаємодії індустрії та Держкіно. Для виплати «нацрібейтів» використовуватиметься Єдиний електронний квиток.

Освіту і підтримку молодих кадрів

Уперше передбачається фінансування студентських дипломних робіт та ін.

Реформу Ради з державної підтримки кінематографії

Передбачається прозорий відбір членів Ради та персональна відповідальність за ухвалені рішення.

Інклюзивність

«Цей закон давно потрібен. Він дасть поштовх індустрії, а окремі його норми є взагалі революційними. Підтримка молодих талантів, підтримка студентів, відкриття нових режисерів, операторів - це прекрасна річ. Закон абсолютно проривний, тому всім вкотре дякую і вітаю з прийдешнім Днем українського кіно», - сказав очільник Держкіно Андрій Осіпов.

Важливою правкою, яку підтримав Комітет, є забезпечення стабільного фінансування Держкіно у розмірі не менше ніж 0,2 % видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік. Також осучаснюється термінологія законодавства: вводяться поняття «соціальний фільм», «кінофестиваль», «популяризація кінематографії», «скрипт-докторинг», «національна кінематографічна спадщина», уточнюється визначення «Державний фонд фільмів України» тощо.

Комітет схвалив порівняльну таблицю і рекомендував Верховній Раді України ухвалити законопроект № 6194 у другому читанні та в цілому.

