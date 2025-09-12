Раді рекомендують прийняти в другому читанні законопроект щодо підтримки кінематографії

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув проект Закону України №6194 про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні. Законопроект підтримали за основу ще 15 лютого 2022 року, але у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням робота з проектом була тимчасово призупинена. Про це повідомили у Верховній Раді.
«Законопроект № 6194 має стати новим етапом у розвитку української кіноіндустрії. Його мета - створити сучасні, прозорі та конкурентні правила державної підтримки, що дозволять українському кінематографу стати впізнаваним у світі та економічно стійким всередині країни», - зазначив заступник голови Комітету, голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Павло Сушко.
Він підкреслив, що законопроект впроваджує нові підходи до побудови української кіноіндустрії. Зокрема, йдеться про:
Законопроект уперше визнає кінофестивалі та кінопремії суб’єктами кінематографії, вводиться нове поняття «популяризатори фільмів» тощо.
Пропонується гнучка система фінансування на різних етапах виробництва фільму і вводяться додаткові форми підтримки: девелопмент, поворотна підтримка, «нацрібейти» (безповоротна підтримка у розмірі 30% від касових зборів в Україні).
Законопроект удосконалює систему кешрібейтів.
Враховані сучасні формати та ринкові реалії.
Мінімізація паперового документообігу, використання цифрового порталу «Дія» для взаємодії індустрії та Держкіно. Для виплати «нацрібейтів» використовуватиметься Єдиний електронний квиток.
Уперше передбачається фінансування студентських дипломних робіт та ін.
Передбачається прозорий відбір членів Ради та персональна відповідальність за ухвалені рішення.
«Цей закон давно потрібен. Він дасть поштовх індустрії, а окремі його норми є взагалі революційними. Підтримка молодих талантів, підтримка студентів, відкриття нових режисерів, операторів - це прекрасна річ. Закон абсолютно проривний, тому всім вкотре дякую і вітаю з прийдешнім Днем українського кіно», - сказав очільник Держкіно Андрій Осіпов.
Важливою правкою, яку підтримав Комітет, є забезпечення стабільного фінансування Держкіно у розмірі не менше ніж 0,2 % видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік. Також осучаснюється термінологія законодавства: вводяться поняття «соціальний фільм», «кінофестиваль», «популяризація кінематографії», «скрипт-докторинг», «національна кінематографічна спадщина», уточнюється визначення «Державний фонд фільмів України» тощо.
Комітет схвалив порівняльну таблицю і рекомендував Верховній Раді України ухвалити законопроект № 6194 у другому читанні та в цілому.
