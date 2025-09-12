Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект о поддержке кинематографии

20:44, 12 сентября 2025
Законопроект впервые признает кинофестивали и кинопремии субъектами кинематографии, вводится новое понятие «популяризаторы фильмов».
Раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект о поддержке кинематографии
Фото: pmr.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел проект Закона Украины №6194 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине. Законопроект поддержали за основу еще 15 февраля 2022 года, но в связи с полномасштабным российским вторжением работа над проектом была временно приостановлена. Об этом сообщили в Верховной Раде.

«Законопроект №6194 должен стать новым этапом в развитии украинской киноиндустрии. Его цель — создать современные, прозрачные и конкурентные правила государственной поддержки, которые позволят украинской кинематографии стать узнаваемой в мире и экономически устойчивой внутри страны», — отметил заместитель главы Комитета, глава подкомитета в сфере кинематографии и рекламы Павел Сушко.

Он подчеркнул, что законопроект внедряет новые подходы к построению украинской киноиндустрии. В частности, речь идет о:

  1. Популяризации украинского кино

Законопроект впервые признает кинофестивали и кинопремии субъектами кинематографии, вводится новое понятие «популяризаторы фильмов» и др.

  1. Новых инструментах государственной поддержки

Предлагается гибкая система финансирования на разных этапах производства фильма и вводятся дополнительные формы поддержки: девелопмент, возвратная поддержка, «нацрибейты» (безвозвратная поддержка в размере 30% от кассовых сборов в Украине).

  1. Привлечении иностранных инвестиций

Законопроект совершенствует систему кэшрибейтов.

  1. Современной классификации фильмов и конкурсов

Учтены современные форматы и рыночные реалии.

  1. Прозрачности и цифровизации

Минимизация бумажного документооборота, использование цифрового портала «Дия» для взаимодействия индустрии и Госкино. Для выплаты «нацрибейтов» будет использоваться Единый электронный билет.

  1. Образовании и поддержке молодых кадров

Впервые предусматривается финансирование студенческих дипломных работ и др.

  1. Реформе Совета по государственной поддержке кинематографии

Предусматривается прозрачный отбор членов Совета и персональная ответственность за принятые решения.

  1. Инклюзивности

«Этот закон давно необходим. Он даст толчок индустрии, а отдельные его нормы являются вообще революционными. Поддержка молодых талантов, поддержка студентов, открытие новых режиссеров, операторов — это прекрасная вещь. Закон абсолютно прорывной, поэтому всем еще раз спасибо и поздравляю с наступающим Днем украинского кино», — сказал глава Госкино Андрей Осипов.

Важной поправкой, которую поддержал Комитет, является обеспечение стабильного финансирования Госкино в размере не менее 0,2% расходов общего фонда Государственного бюджета Украины за предыдущий год. Также обновляется терминология законодательства: вводятся понятия «социальный фильм», «кинофестиваль», «популяризация кинематографии», «скрипт-докторинг», «национальное кинематографическое наследие», уточняется определение «Государственный фонд фильмов Украины» и др.

Комитет одобрил сравнительную таблицу и рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект №6194 во втором чтении и в целом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обстоятельства, установленные в производстве, в котором не принимают участия другие обвиняемые, не должны иметь преюдициального значения для их дел – Верховный Суд

Статус доказательств, использованных в одном деле, должен оставаться сугубо относительным, а их сила должна ограничиваться конкретным производством.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу ограничения размера судейского вознаграждения из расчета прожиточного минимума в 2102 гривны

Верховный Суд отметил, что этого решения «ждал весь судейский корпус Украины», однако теперь все зависит от Конституционного Суда.

Верховный Суд высказался о зачислении в период отбывания наказания времени пребывания осужденного в учреждении отбывания наказания до избрания меры пресечения

В кассационной жалобе защитник указывал, что осужденному не зачтено в срок наказания фактическое отбывание им наказания в исправительной колонии и срок избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расходы из бюджета на Минцифры увеличили с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – вступают в силу изменения в бюджет

Бюджет Минцифры увеличили вдвое – изменения в закон о госбюджете на 2025 год.

На Пленуме ВС дискутировали, должны ли дела о санкциях и обжаловании решений ВСП и ВККС распределяться на всех судей Большой Палаты в качестве докладчиков без специализации

Представители административной юрисдикции, в частности председатель КАС ВС Михаил Смокович, заявили, что дела, которые Большая Палата рассматривает как апелляционная инстанция, должны распределяться не только на судей-«административщиков» в качестве докладчиков, а на всех.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду