Раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект о поддержке кинематографии

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел проект Закона Украины №6194 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине. Законопроект поддержали за основу еще 15 февраля 2022 года, но в связи с полномасштабным российским вторжением работа над проектом была временно приостановлена. Об этом сообщили в Верховной Раде.

«Законопроект №6194 должен стать новым этапом в развитии украинской киноиндустрии. Его цель — создать современные, прозрачные и конкурентные правила государственной поддержки, которые позволят украинской кинематографии стать узнаваемой в мире и экономически устойчивой внутри страны», — отметил заместитель главы Комитета, глава подкомитета в сфере кинематографии и рекламы Павел Сушко.

Он подчеркнул, что законопроект внедряет новые подходы к построению украинской киноиндустрии. В частности, речь идет о:

Популяризации украинского кино

Законопроект впервые признает кинофестивали и кинопремии субъектами кинематографии, вводится новое понятие «популяризаторы фильмов» и др.

Новых инструментах государственной поддержки

Предлагается гибкая система финансирования на разных этапах производства фильма и вводятся дополнительные формы поддержки: девелопмент, возвратная поддержка, «нацрибейты» (безвозвратная поддержка в размере 30% от кассовых сборов в Украине).

Привлечении иностранных инвестиций

Законопроект совершенствует систему кэшрибейтов.

Современной классификации фильмов и конкурсов

Учтены современные форматы и рыночные реалии.

Прозрачности и цифровизации

Минимизация бумажного документооборота, использование цифрового портала «Дия» для взаимодействия индустрии и Госкино. Для выплаты «нацрибейтов» будет использоваться Единый электронный билет.

Образовании и поддержке молодых кадров

Впервые предусматривается финансирование студенческих дипломных работ и др.

Реформе Совета по государственной поддержке кинематографии

Предусматривается прозрачный отбор членов Совета и персональная ответственность за принятые решения.

Инклюзивности

«Этот закон давно необходим. Он даст толчок индустрии, а отдельные его нормы являются вообще революционными. Поддержка молодых талантов, поддержка студентов, открытие новых режиссеров, операторов — это прекрасная вещь. Закон абсолютно прорывной, поэтому всем еще раз спасибо и поздравляю с наступающим Днем украинского кино», — сказал глава Госкино Андрей Осипов.

Важной поправкой, которую поддержал Комитет, является обеспечение стабильного финансирования Госкино в размере не менее 0,2% расходов общего фонда Государственного бюджета Украины за предыдущий год. Также обновляется терминология законодательства: вводятся понятия «социальный фильм», «кинофестиваль», «популяризация кинематографии», «скрипт-докторинг», «национальное кинематографическое наследие», уточняется определение «Государственный фонд фильмов Украины» и др.

Комитет одобрил сравнительную таблицу и рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект №6194 во втором чтении и в целом.

