Зеленський підписав закон про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

20:51, 17 вересня 2025
Закон уточнює коло резидентів РФ, до активів яких застосовуватиметься примусове вилучення в Україні об'єктів права власності.
Зеленський підписав закон про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4596-IX, яким затверджується Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2025 року «Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» — законопроект 13442.

Закон уточнює коло резидентів Російської Федерації, до активів яких застосовуватиметься примусове вилучення в Україні об'єктів права власності.

Зокрема, Законом передбачається віднести до осіб, на яких поширюється дія Закону, фізичних осіб - громадян російської федерації, а також осіб, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв'язок з російською федерацією.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 серпня прийняла в цілому закон про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 3 липня ініціював у парламенті законопроект 13442, яким запропонував затвердити Указ Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2025 року «Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

З нього випливає, що примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

А саме, йдеться про 1592 різних видів вагонів.

За інформацією АТ «Укрзалізниця», з початку повномасштабного вторгнення в ході розшуку активів, пов’язаних з РФ та її резидентами, правоохоронці і розвідка виявили залізничні вагони, власниками яких є юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є РФ та/або у яких РФ прямо чи опосередковано має частку у статутному капіталі, акції, паї, інше членство у будь-якій формі.

Отже, існує необхідність примусового вилучення цих вагонів на користь держави.

Зокрема, йдеться про вилучення у таких юросіб, як ПАТ «Трансконтейнер», ТОВ «Фінансбізнесгруп», АТ «Норд», АТ «Державна транспортна лізингова компанія», а також «ВЕБ. РФ» і «ВЕБ-Лізинг».

