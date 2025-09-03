Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

14:40, 3 вересня 2025
Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».
Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 3 серпня прийняла в цілому закон про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 3 липня ініціював у парламенті законопроект 13442, яким пропонується затвердити Указ Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2025 року «Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

З нього випливає, що примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

А саме, йдеться про 1592 різних видів вагонів.

За інформацією АТ «Укрзалізниця», з початку повномасштабного вторгнення в ході розшуку активів, пов’язаних з РФ та її резидентами, правоохоронці і розвідка виявили залізничні вагони, власниками яких є юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є РФ та/або у яких РФ прямо чи опосередковано має частку у статутному капіталі, акції, паї, інше членство у будь-якій формі.

Отже, існує необхідність примусового вилучення цих вагонів на користь держави.

Зокрема, йдеться про вилучення у таких юросіб, як ПАТ «Трансконтейнер», ТОВ «Фінансбізнесгруп», АТ «Норд», АТ «Державна транспортна лізингова компанія», а також «ВЕБ. РФ» і «ВЕБ-Лізинг».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України конфіскація майна Укрзалізниця конфіскація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Посадовців, які не з’являються на виклик Верховної Ради, будуть штрафувати до 17 тисяч грн

Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє примусово доставляти посадовців на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, а також штрафувати їх за неявку на пленарне засідання до 17 тисяч грн.

За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада прийняла закон

Також суд зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули до суду, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

ГУР включили до суб’єктів державної авіації — Рада прийняла закон

Народні депутати проголосували в цілому законопроект Федора Веніславського.

Державній спеціальній службі транспорту доручать будівництво фортифікацій – депутати прийняли законопроект за основу

Державна спеціальна служба транспорту буде займатися капітальним будівництвом, реконструкцією споруд загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі фортифікаційних, а також об’єктів нерухомості у сфері управління Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва