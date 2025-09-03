Практика судов
Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

14:40, 3 сентября 2025
Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».
Фото: president.gov.ua
Верховная Рада 3 августа приняла в целом закон о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 3 июля инициировал в парламенте законопроект 13442, которым предлагается утвердить Указ Президента «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июля 2025 года «О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов».

Из него следует, что принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

А именно, речь идет о 1592 различных видах вагонов.

По информации АО «Укрзалізниця», с начала полномасштабного вторжения в ходе розыска активов, связанных с РФ и ее резидентами, правоохранители и разведка выявили железнодорожные вагоны, владельцами которых являются юридические лица, учредителем (участником, акционером) или бенефициаром которых является РФ и/или в которых РФ прямо или косвенно имеет долю в уставном капитале, акции, паи, другое членство в любой форме.

Следовательно, существует необходимость принудительного изъятия этих вагонов в пользу государства.

В частности, речь идет об изъятии у таких юрлиц, как ПАО «Трансконтейнер», ООО «Финансбизнесгрупп», АО «Норд», АО «Государственная транспортная лизинговая компания», а также «ВЭБ.РФ» и «ВЭБ-Лизинг».

Автор: Наталя Мамченко

