Верховна Рада прийняла закон про Національну установу розвитку

Документ передбачає залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти, а також запускає програму страхування військових ризиків.

Верховна Рада 8 жовтня прийняла у другому читанні законопроект N11238 про Національну установу розвитку.

Як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, документ передбачає:

подолання проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проектів з підвищеним рівнем ризику;

залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти;

підтримку передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

За його словами, окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

Також закон містить положення, що запускають програму страхування військових ризиків у прифронтових регіонах, про що давно просить бізнес і прості громадяни.

Документ вдосконалює такий інструмент Експортно-кредитного агентства (ЕКА), як страхування та перестрахування, в тому числі від воєнних та/або політичних ризиків, кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Національна установа розвитку (НУР) — це державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків» та чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки. Її головна місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Україні створять Національну установу розвитку, що визначатиме долю коштів від іноземних та міжнародних фінансових організацій.

