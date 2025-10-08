Верховная Рада приняла закон о Национальном учреждении развития

Верховная Рада 8 октября приняла во втором чтении законопроект №11238 о Национальном учреждении развития.
Как сообщил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, документ предусматривает:
По его словам, отдельно предусмотрена возможность поддержки других категорий лиц (в том числе физических), которые не имеют доступа к финансированию на адекватных условиях либо такой доступ затруднен из-за кризиса, несовершенства рыночных механизмов или других обстоятельств.
Также закон содержит положения, запускающие программу страхования военных рисков в прифронтовых регионах, о чем давно просит бизнес и простые граждане.
Документ совершенствует такой инструмент Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), как страхование и перестрахование, в том числе от военных и/или политических рисков, кредитов украинских субъектов хозяйствования, связанных с инвестициями в создание объектов и инфраструктуры, необходимых для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.
Национальное учреждение развития (НУР) — это государственная специализированная институция со статусом «банка банков» и четким мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики. Ее главная миссия — реализация программ кредитования для восстановления страны.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине создадут Национальное учреждение развития, которое будет определять судьбу средств от иностранных и международных финансовых организаций.
