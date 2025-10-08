Практика судов
Верховная Рада приняла закон о Национальном учреждении развития

12:18, 8 октября 2025
Документ предусматривает привлечение средств частных инвесторов и направление их на восстановление экономики через различные финансовые инструменты, а также запускает программу страхования военных рисков.
Верховная Рада приняла закон о Национальном учреждении развития
Верховная Рада 8 октября приняла во втором чтении законопроект №11238 о Национальном учреждении развития.

Как сообщил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, документ предусматривает:

  • преодоление проблем с финансированием релокированного бизнеса, предприятий в прифронтовых регионах, бизнеса внутренне перемещенных лиц, а также проектов с повышенным уровнем риска;
  • привлечение средств частных инвесторов и направление их на восстановление экономики через различные финансовые инструменты;
  • поддержку прежде всего малого и среднего предпринимательства, которое оказалось в сложных условиях, но имеет потенциал для восстановления и развития.

По его словам, отдельно предусмотрена возможность поддержки других категорий лиц (в том числе физических), которые не имеют доступа к финансированию на адекватных условиях либо такой доступ затруднен из-за кризиса, несовершенства рыночных механизмов или других обстоятельств.

Также закон содержит положения, запускающие программу страхования военных рисков в прифронтовых регионах, о чем давно просит бизнес и простые граждане.

Документ совершенствует такой инструмент Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), как страхование и перестрахование, в том числе от военных и/или политических рисков, кредитов украинских субъектов хозяйствования, связанных с инвестициями в создание объектов и инфраструктуры, необходимых для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.

Национальное учреждение развития (НУР) — это государственная специализированная институция со статусом «банка банков» и четким мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики. Ее главная миссия — реализация программ кредитования для восстановления страны.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине создадут Национальное учреждение развития, которое будет определять судьбу средств от иностранных и международных финансовых организаций.

Верховная Рада Украины

