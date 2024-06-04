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В Украине создадут Национальное учреждение развития, которое будет финансовым агентом для правительства и доноров

08:30, 4 июня 2024
Национальное учреждение развития сможет привлекать средства в любой форме иностранных государств, международных финансовых организаций, организаций международного сотрудничества и развития и участников Национального учреждения развития.
В Украине создадут Национальное учреждение развития, которое будет финансовым агентом для правительства и доноров
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Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект 11238 о Национальном учреждении развития, который 7 мая зарегистрировала широкая группа народных депутатов от фракции «Слуга народа». Соответствующую рекомендацию по принятию за основу предоставил Комитет ВР по вопросам налоговой политики.

Как отмечают авторы, для восстановления во время и после войны необходимы план, финансирование, механизм и инструменты распределения такого финансирования (вместе с контролем его использования). Важным элементом институциональной рамки по аккумулированию и распределению финансирования на восстановление является создание Национального учреждения развития, мандат деятельности которого будет ограничиваться целями поддержки предпринимательства, восстановления и послевоенной реконструкции.

Примером такого учреждения и общепризнанной историей успеха является Кредитное учреждение по восстановлению (KfW), созданное в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршала.

Создание украинского аналога KFW, который может быть финансовым, исполнительным агентом как Правительства, так и доноров, который может быть дополнительно интересен для доноров в случае их привлечения как миноритарных акционеров, может ускорить реализацию проектов восстановления и масштабировать их.

Предлагается, чтобы Национальное учреждение развития имело право привлекать средства следующим образом:

1) в форме кредита и факторинга от поставщиков финансовых услуг, обладающих правом предоставлять услугу по предоставлению средств и банковских металлов в кредит или услугу по факторингу;

2) в любой форме от иностранных государств, международных финансовых организаций, организаций международного сотрудничества и развития (в частности, банков развития) и участников Национального учреждения развития;

3) путем проведения операций с финансовыми инструментами (кроме депозитных и сберегательных сертификатов банка) в соответствии с Законом Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках»;

4) в форме благотворительного взноса, пожертвования, гранта, безвозвратной финансовой помощи, международной технической помощи в определенном законодательством Украины порядке.

Учреждение сможет осуществлять деятельность по разработке, сопровождению и посредничеству при распределении и администрировании средств государственных программ, программ органов местного самоуправления, проектов международной технической помощи, проектов международных финансовых организаций, в том числе посредничества при распределении средств из указанных источников между финансовыми учреждениями в рамках их направления на определенные проекты.

Также зарегистрирован законопроект 11239 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения сумм средств, полученных налогоплательщиком на безвозвратной основе от Национального учреждения развития. Так, в проекте путем дополнения подразделов 1, 8 раздела ХХ Налогового кодекса предлагается не облагать налогом суммы средств, полученных плательщиками налога на доходы физических лиц, плательщиками единого налога первой-третьей групп на безвозвратной основе от Национального учреждения развития. Целью проекта согласно пояснительной записке к нему является «установление особенностей налогообложения сумм средств, полученных налогоплательщиком на безвозвратной основе от Национального учреждения развития».

Автор: Наталья Мамченко 

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Национальное учреждение развития сможет привлекать средства в любой форме иностранных государств, международных финансовых организаций, организаций международного сотрудничества и развития и участников Национального учреждения развития.

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