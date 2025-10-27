Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Володимир Зеленський підписав закон про створення Національної установи розвитку

15:38, 27 жовтня 2025
Закон передбачає запуск кредитних програм для бізнесу та відбудови.
Володимир Зеленський підписав закон про створення Національної установи розвитку
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4622-IX про Національну установу розвитку, який створює правову основу для запуску інституції, що займатиметься реалізацією програм кредитування для відновлення країни.

Національна установа розвитку залучатиме кошти від міжнародних партнерів і приватних інвесторів, спрямовуючи їх у реальний сектор економіки через банки-партнери. Основний акцент буде на підтримці малого та середнього бізнесу, а також проектів відновлення з підвищеним ризиком.

Закон також передбачає вдосконалення інструментів Експортно-кредитного агентства, зокрема страхування та перестрахування кредитів для українських суб’єктів господарювання. Це стосується інвестицій у створення об’єктів та інфраструктури, розвитку переробної промисловості та експорту товарів, робіт і послуг українського походження.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом №11238 передбачено створення Національної установи розвитку (НУР) як юридичної особи приватного права та покладення на неї певного функціоналу. По суті, йдеться про створення парламентом юридичної особи.

Учасниками Національної установи розвитку, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації, організації міжнародного співробітництва та розвитку (у тому числі банки розвитку) держав – членів Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку, міжнародні та іноземні організації, які надавали або реалізовували міжнародну технічну допомогу Україні.

НУР створюється як юридична особа приватного права, яка виконує функції із забезпечення фінансової та іншої підтримки розвитку та відбудови економіки України шляхом здійснення операцій з банками та іншими надавачами фінансових послуг та/або у співпраці з ними.

Одним із видів діяльності НУР задекларовано супроводження та посередництво при розподілі та адміністрування коштів державних, регіональних та місцевих програм розвитку або підтримки, проектів міжнародної технічної допомоги, проектів міжнародних фінансових організацій, проектів іноземних держав, інших програм і проектів розвитку та відбудови економіки України.

Кошти на здійснення діяльності НУР має залучати у будь-якій формі від держави, органів місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, організацій міжнародного співробітництва та розвитку (зокрема, банків розвитку) та учасників Національної установи розвитку.

закон бізнес Володимир Зеленський

