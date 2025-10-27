Практика судов
Владимир Зеленский подписал закон о создании Национального учреждения развития

15:38, 27 октября 2025
Закон предусматривает запуск кредитных программ для бизнеса и восстановления.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4622-IX о Национальном учреждении развития, который создает правовую основу для запуска института, который будет заниматься реализацией программ кредитования для восстановления страны.

Национальное учреждение развития будет привлекать средства от международных партнеров и частных инвесторов, направляя их в реальный сектор экономики через банки-партнеры. Основной акцент будет сделан на поддержке малого и среднего бизнеса, а также проектов восстановления с повышенным риском.

Закон также предусматривает совершенствование инструментов Экспортно-кредитного агентства, в частности страхования и перестрахования кредитов для украинских субъектов хозяйствования. Это касается инвестиций в создание объектов и инфраструктуры, развитие перерабатывающей промышленности и экспорт товаров, работ и услуг украинского происхождения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом №11238 предусмотрено создание Национального учреждения развития (НУР) как юридического лица частного права и возложение на него определенных функций. По сути, речь идет о создании парламентом юридического лица.

Участниками Национального учреждения развития, кроме государства, могут быть международные финансовые организации, организации международного сотрудничества и развития (в том числе банки развития) государств – членов Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития, международные и иностранные организации, которые предоставляли или реализовывали международную техническую помощь Украине.

НУР создается как юридическое лицо частного права, которое выполняет функции по обеспечению финансовой и другой поддержки развития и восстановления экономики Украины путем осуществления операций с банками и другими поставщиками финансовых услуг и/или в сотрудничестве с ними.

Одним из видов деятельности НУР заявлено сопровождение и посредничество при распределении и администрировании средств государственных, региональных и местных программ развития или поддержки, проектов международной технической помощи, проектов международных финансовых организаций, проектов иностранных государств, других программ и проектов развития и восстановления экономики Украины.

Средства на осуществление деятельности НУР должны привлекаться в любой форме от государства, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций, организаций международного сотрудничества и развития (в частности, банков развития) и участников Национального учреждения развития.

