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Чи має право на субсидію сім'я, яка живе в орендованому будинку чи квартирі

18:39, 7 листопада 2024
Для оформлення субсидії потрібен договір наймання, але є винятки.
Чи має право на субсидію сім'я, яка живе в орендованому будинку чи квартирі
Джерело фото: Jakub Żerdzicki / Unsplash
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Субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в будинку чи квартирі, але орендують їх. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, відповідаючи на запитання, чи має право на субсидію сім'я, яка живе в орендованому будинку чи квартирі.

Однак, як зазначають у відомстві, для оформлення субсидії потрібен договір наймання.

Проте, якщо людина є внутрішньо переміщеною особою, то житлову субсидію може бути призначено і без укладеного договору оренди житла. У такому випадку потрібно звернутися з заявою до Пенсійного фонду України у будь-який зручний спосіб – чи то онлайн, чи офлайн.

Субсидія за фактичним місцем проживання не може одночасно бути призначена і за місцем фактичного проживання, і за місцем реєстрації, пояснють у Мінсоцполітики.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», нещодавно Уряд прийняв постанову, якою запровадив новий інструмент підтримки для ВПО – субсидію на оренду житла. Як зауважують у Мінсоцполітики, від громадян надходить багато запитань щодо цього, відтак у міністерстві вирішили роз’яснили, кому саме буде доступний цей інструмент.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, який договір треба укласти ВПО з власником житла, щоб оформити субсидію на оренду.

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