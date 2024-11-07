Практика судов
  1. Общество

Имеет ли право на субсидию семья, проживающая в съемном доме или квартире

18:39, 7 ноября 2024
Для оформления субсидии требуется договор найма, но есть исключения.
Имеет ли право на субсидию семья, проживающая в съемном доме или квартире
Источник фото: Jakub Żerdzicki / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Субсидия может назначаться одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в доме или квартире, но арендуют их. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, отвечая на вопрос, имеет ли право на субсидию семья, проживающая в съемном доме или квартире.

Однако, как отмечают в ведомстве, для оформления субсидии требуется договор найма.

Тем не менее, если человек является внутренне перемещенным лицом, то жилищная субсидия может быть назначена и без заключенного договора аренды жилья. В таком случае нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины любым удобным способом – будь то онлайн или оффлайн.

Субсидия по фактическому месту жительства не может быть одновременно назначена и по месту фактического жительства, и по месту регистрации, поясняют в Минсоцполитики.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», недавно Правительство приняло постановление, которым ввело новый инструмент поддержки для ВПЛ – субсидию на аренду жилья. Как отмечают в Минсоцполитики, от граждан поступает много вопросов по этому поводу, поэтому в министерстве решили разъяснить, кому именно будет доступен этот инструмент.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какой договор нужно заключить ВПЛ с собственником жилья, чтобы оформить субсидию на аренду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Минсоцполитики дом ВПЛ субсидия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Коалиция в Германии развалилась, не успев проголосовать бюджет, где должна быть помощь Украине

Как отмечает народный депутат Галина Янченко, в бюджете Германии на 2025 год должна была быть заложена помощь Украине от 4 до 8 миллиардов евро.

Судья выехала за границу и уже не вернулась в суд – судью предложено уволить за уклонение от осуществления правосудия

Судья Хозяйственного суда Харьковской области просила предоставить ей возможность «дотянуть» до отставки за свой счет.

Если мужчина добровольно мобилизовался, имея право на отсрочку, то потом он не может потребовать признать действия ТЦК незаконными

Мужчина добровольно мобилизовался и был направлен для прохождения военной службы в Силы территориальной обороны ВСУ, но затем попытался оспорить действия ТЦК.

Верховный Суд объяснил, как применяется закон Третьяковой о лишении мобилизованных учителей права на сохранение среднего заработка

Учитель школы, который служит в ВСУ, утверждал, что мобилизованные педагоги имеют право на сохранение среднего заработка – что решил Верховный Суд.

Отчим ребенка с инвалидностью, который его содержит и воспитывает, не имеет права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд признал, что мужчина, который с 2016 года содержит и воспитывает ребенка с инвалидностью, будучи в статусе отчима, не может претендовать на отсрочку, даже если родной отец не участвует в жизни ребенка.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва