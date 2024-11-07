Для оформления субсидии требуется договор найма, но есть исключения.

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Субсидия может назначаться одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в доме или квартире, но арендуют их. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, отвечая на вопрос, имеет ли право на субсидию семья, проживающая в съемном доме или квартире.

Однако, как отмечают в ведомстве, для оформления субсидии требуется договор найма.

Тем не менее, если человек является внутренне перемещенным лицом, то жилищная субсидия может быть назначена и без заключенного договора аренды жилья. В таком случае нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины любым удобным способом – будь то онлайн или оффлайн.

Субсидия по фактическому месту жительства не может быть одновременно назначена и по месту фактического жительства, и по месту регистрации, поясняют в Минсоцполитики.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», недавно Правительство приняло постановление, которым ввело новый инструмент поддержки для ВПЛ – субсидию на аренду жилья. Как отмечают в Минсоцполитики, от граждан поступает много вопросов по этому поводу, поэтому в министерстве решили разъяснить, кому именно будет доступен этот инструмент.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какой договор нужно заключить ВПЛ с собственником жилья, чтобы оформить субсидию на аренду.

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