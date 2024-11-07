Пользователей предупреждают о возможных задержках поступления информации от админсудов

На центральной базе данных админсудов проводят технические работы.

На центральной базе данных админсудов проводят технические работы.На центральной базе данных административных судов проведут технические работы. Следовательно, как заявили в Государственном предприятии «Информационные судебные системы», с 8 по 12 ноября могут наблюдаться определенные трудности.

«Просим пользователей отнестись с пониманием, ведь эти работы могут вызвать в следующие пять дней задержки по обновлению информации от судов до вебпортала «Судебная власть Украины», подсистемы «Электронный суд», Единого государственного реестра судебных решений, а также других информационных ресурсов» , – говорится в сообщении.

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