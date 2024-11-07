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Львовский апелляционный суд отменил приговор по делу об ограблении на львовском автовокзале

18:21, 7 ноября 2024
Суд отменил приговор по делу об ограблении во Львове, указав на нарушения в судебном процессе.
Львовский апелляционный суд отменил приговор по делу об ограблении на львовском автовокзале
Фото иллюстративное
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Львовский апелляционный суд рассмотрел жалобу на приговор Шевченковского районного суда Львова, касающийся обвинения в ограблении на львовском автовокзале, предусмотренном ч. 2 ст. 186 УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Обстоятельства дела

Обвиняемый находясь на автовокзале в г. Львове, во время совместного распития алкогольных напитков, из корыстных побуждений, с целью собственного противоправного обогащения, умышленно, открыто похитил из заднего кармана брюк потерпевшего кошелек черного цвета в котором были денежные средства и три банковские карты. В дальнейшем распорядился похищенным по своему усмотрению. Своими действиями обвиняемый причинил потерпевшему материальный ущерб.

Приговором Шевченковского районного суда г. Львова обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 УК Украины, и назначено ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Рассмотрение апелляционной жалобы

Не соглашаясь с приговором суда первой инстанции защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу в которой просит отменить обжалуемый приговор и закрыть уголовное производство. В поддержку своих апелляционных требований ссылается, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, при вынесении приговора судом допущены существенные нарушения требований УПК, неправильно применен закон Украины об уголовной ответственности. Считает, что учтенные судом показания потерпевшего не подтверждаются другими доказательствами по делу. Обращает внимание, что потерпевший является обвиняемым в другом уголовном производстве по ст. 128 УК Украины по результатам описанных им в показаниях событий, где обвиняемый выступает потерпевшим, а потому потерпевший мог оговорить его с целью избежания наказания.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Львовского апелляционного суда постановила апелляционную жалобу защитника обвиняемого удовлетворить частично, приговор Шевченковского районного суда г. Львова отменить и назначить новое рассмотрение данного уголовного производства в суде первой инстанции.

Такое решение коллегия судей мотивировала тем, что во время судебного производства требования уголовного процессуального закона судом первой инстанции выполнены не в полной мере, а потому при новом рассмотрении необходимо учесть приведенное, с использованием предоставленных процессуальных возможностей исследовать доводы, приведенные в апелляционной жалобе, которые не были предметом исследования при апелляционном рассмотрении данного дела, и в зависимости от установленного принято законное, обоснованное и мотивированное судебное решение.

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