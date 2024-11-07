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Львівський апеляційний суд скасував вирок у справі про пограбування на львівському автовокзалі

18:21, 7 листопада 2024
Суд скасував вирок у справі про пограбування у Львові, вказавши на порушення в судовому процесі.
Львівський апеляційний суд скасував вирок у справі про пограбування на львівському автовокзалі
Фото ілюстративне
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Львівський апеляційний суд розглянув скаргу на вирок Шевченківського районного суду Львова, що стосувався обвинувачення у пограбуванні на львівському автовокзалі, передбаченому ч. 2 ст. 186 КК України. Про це повідомила пресслужба суду.

Обставини справи

Обвинувачений перебуваючи на автовокзалі у м. Львові, під час спільного розпивання алкогольних напоїв, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, умисно, відкрито викрав із задньої кишені штанів потерпілого гаманець чорного кольору в якому були грошові кошти та три банківські картки. В подальшому розпорядився викраденим на власний розсуд. Своїми діями обвинувачений заподіяв потерпілому матеріальну шкоду.

Вироком Шевченківського районного суду м. Львова обвинуваченого визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, та призначено йому покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Розгляд апеляційної скарги

Не погоджуючись із вироком суду першої інстанції захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу у якій просить скасувати оскаржуваний вирок та закрити кримінальне провадження. У підтримку своїх апеляційних вимог покликається, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи, при винесенні вироку судом допущено істотні порушення вимог КПК, неправильно застосовано закон України про кримінальну відповідальність. Вважає, що враховані судом показання потерпілого не підтверджуються іншими доказами у справі. Звертає увагу, що потерпілий є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні за ст. 128 КК України за наслідками описаних ним в показаннях подій, де обвинувачений виступає потерпілим, а тому потерпілий міг обмовити його з метою уникнення покарання.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду ухвалила апеляційну скаргу захисника обвинуваченого задоволити частково, вирок Шевченківського районного суду м. Львова скасувати та призначити новий розгляд даного кримінального провадження у суді першої інстанції.

Таке рішення колегія суддів мотивувала тим, що під час судового провадження вимоги кримінального процесуального закону судом першої інстанції виконано не у повній мірі, а тому під час нового розгляду необхідно врахувати наведене, з використанням наданих процесуальних можливостей дослідити доводи, наведені в апеляційній скарзі, які не були предметом дослідження при апеляційному розгляді даної справи, та в залежності від установленого прийняте законне, обґрунтоване та вмотивоване судове рішення.

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