Користувачів попереджають про можливі затримки в надходженні інформації від адмінсудів

На центральній базі даних адмінсудів проводять технічні роботи.

На центральній базі даних адміністративних судів України проведуть технічні роботи. Відтак, як заявили у Державному підприємстві «Інформаційні судові системи», з 8 до 12 листопада можуть спостерігатися певну труднощі.

«Просимо користувачів поставитися із розумінням, адже ці роботи можуть викликати у наступні п’ять днів затримки з оновлення інформації від судів до вебпорталу «Судова влада України», підсистеми «Електронний суд», Єдиного державного реєстру судових рішень, а також інших інформаційних ресурсів», - йдеться у повідомленні.

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