Магнітні бурі у вересні 2025 — календар небезпечних дат

Коли очікувати магнітні бурі у вересні 2025: детальний прогноз геомагнітної активності.

Фото: novyny.live

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вересень 2025 року обіцяє бути відносно спокійним у плані геомагнітної ситуації, проте кілька днів усе ж можуть принести помітні коливання магнітного поля Землі.

Науковці Центру прогнозування космічної погоди оприлюднили попередній прогноз, коли варто очікувати потужні магнітні бурі та легкі геомагнітні збурення.

Прогноз магнітних бур на вересень 2025

За даними фахівців, у більшості днів місяця геомагнітна ситуація буде стабільною, а значні бурі відбуватимуться лише кілька разів.

Дати сильних магнітних бур

Потужні магнітні бурі рівня STORM G1–G2 прогнозуються:

4 вересня

5 вересня

6 вересня

15 вересня

Такі збурення можуть впливати на роботу техніки, навігаційних систем та самопочуття метеочутливих людей.

Дні слабких геомагнітних збурень

Мінімальний вплив на Землю матимуть збурення у такі дні:

7 вересня

8 вересня

9 вересня

10 вересня

16 вересня

18 вересня

Вони малопомітні для більшості людей, але все ж можуть викликати втому чи головний біль у тих, хто чутливо реагує на зміни магнітного поля.

Як вимірюють силу магнітних бур

Інтенсивність геомагнітних явищ визначається G-індексом, який має градацію від 1 до 5.

Бурі рівня G1 відповідають К-індексу 5.

Чим вищий індекс, тим потужніший вплив на Землю.

Максимальне значення К-індексу – 9.

Саме ці показники використовують науковці для прогнозів та попередження наслідків космічної погоди.

Що варто пам’ятати під час магнітних бур

Сонячна активність змінюється щодня, тому навіть попередні прогнози можуть уточнюватися. Фахівці радять:

стежити за оновленнями прогнозів магнітних бур;

зберігати водний баланс;

уникати перевтоми у дні підвищеної геомагнітної активності;

більше відпочивати та контролювати свій тиск.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.