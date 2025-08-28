Магнитные бури в сентябре 2025 — календарь опасных дат

Когда ожидать магнитные бури в сентябре 2025 года: подробный прогноз геомагнитной активности.

Фото: novyny.live

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сентябрь 2025 года обещает быть относительно спокойным в плане геомагнитной ситуации, однако несколько дней всё же могут принести заметные колебания магнитного поля Земли.

Учёные Центра прогнозирования космической погоды опубликовали предварительный прогноз, когда стоит ожидать мощные магнитные бури и лёгкие геомагнитные возмущения.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2025

По данным специалистов, в большинстве дней месяца геомагнитная ситуация будет стабильной, а значительные бури будут происходить лишь несколько раз.

Даты сильных магнитных бурь

Мощные магнитные бури уровня STORM G1–G2 прогнозируются:

4 сентября

5 сентября

6 сентября

15 сентября

Такие возмущения могут влиять на работу техники, навигационных систем и самочувствие метеочувствительных людей.

Дни слабых геомагнитных возмущений

Минимальное влияние на Землю окажут возмущения в такие дни:

7 сентября

8 сентября

9 сентября

10 сентября

16 сентября

18 сентября

Они малозаметны для большинства людей, но всё же могут вызвать усталость или головную боль у тех, кто чувствительно реагирует на изменения магнитного поля.

Как измеряют силу магнитных бурь

Интенсивность геомагнитных явлений определяется G-индексом, который имеет градацию от 1 до 5.

Бури уровня G1 соответствуют К-индексу 5.

Чем выше индекс, тем мощнее влияние на Землю.

Максимальное значение К-индекса – 9.

Именно эти показатели используют учёные для прогнозов и предупреждения последствий космической погоды.

Что стоит помнить во время магнитных бурь

Солнечная активность меняется ежедневно, поэтому даже предварительные прогнозы могут уточняться. Специалисты советуют:

следить за обновлениями прогнозов магнитных бурь;

сохранять водный баланс;

избегать переутомления в дни повышенной геомагнитной активности;

больше отдыхать и контролировать своё давление.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.