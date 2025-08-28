Магнитные бури в сентябре 2025 — календарь опасных дат

Сентябрь 2025 года обещает быть относительно спокойным в плане геомагнитной ситуации, однако несколько дней всё же могут принести заметные колебания магнитного поля Земли.
Учёные Центра прогнозирования космической погоды опубликовали предварительный прогноз, когда стоит ожидать мощные магнитные бури и лёгкие геомагнитные возмущения.
Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2025
По данным специалистов, в большинстве дней месяца геомагнитная ситуация будет стабильной, а значительные бури будут происходить лишь несколько раз.
Даты сильных магнитных бурь
Мощные магнитные бури уровня STORM G1–G2 прогнозируются:
Такие возмущения могут влиять на работу техники, навигационных систем и самочувствие метеочувствительных людей.
Дни слабых геомагнитных возмущений
Минимальное влияние на Землю окажут возмущения в такие дни:
Они малозаметны для большинства людей, но всё же могут вызвать усталость или головную боль у тех, кто чувствительно реагирует на изменения магнитного поля.
Как измеряют силу магнитных бурь
Именно эти показатели используют учёные для прогнозов и предупреждения последствий космической погоды.
Что стоит помнить во время магнитных бурь
Солнечная активность меняется ежедневно, поэтому даже предварительные прогнозы могут уточняться. Специалисты советуют:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.