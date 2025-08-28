Практика судов
  1. Общество

Магнитные бури в сентябре 2025 — календарь опасных дат

07:00, 28 августа 2025
Когда ожидать магнитные бури в сентябре 2025 года: подробный прогноз геомагнитной активности.
Магнитные бури в сентябре 2025 — календарь опасных дат
Фото: novyny.live
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сентябрь 2025 года обещает быть относительно спокойным в плане геомагнитной ситуации, однако несколько дней всё же могут принести заметные колебания магнитного поля Земли.

Учёные Центра прогнозирования космической погоды опубликовали предварительный прогноз, когда стоит ожидать мощные магнитные бури и лёгкие геомагнитные возмущения.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2025

По данным специалистов, в большинстве дней месяца геомагнитная ситуация будет стабильной, а значительные бури будут происходить лишь несколько раз.

Даты сильных магнитных бурь

Мощные магнитные бури уровня STORM G1–G2 прогнозируются:

  • 4 сентября
  • 5 сентября
  • 6 сентября
  • 15 сентября

Такие возмущения могут влиять на работу техники, навигационных систем и самочувствие метеочувствительных людей.

Дни слабых геомагнитных возмущений

Минимальное влияние на Землю окажут возмущения в такие дни:

  • 7 сентября
  • 8 сентября
  • 9 сентября
  • 10 сентября
  • 16 сентября
  • 18 сентября

Они малозаметны для большинства людей, но всё же могут вызвать усталость или головную боль у тех, кто чувствительно реагирует на изменения магнитного поля.

Как измеряют силу магнитных бурь

  • Интенсивность геомагнитных явлений определяется G-индексом, который имеет градацию от 1 до 5.
  • Бури уровня G1 соответствуют К-индексу 5.
  • Чем выше индекс, тем мощнее влияние на Землю.
  • Максимальное значение К-индекса – 9.

Именно эти показатели используют учёные для прогнозов и предупреждения последствий космической погоды.

Что стоит помнить во время магнитных бурь

Солнечная активность меняется ежедневно, поэтому даже предварительные прогнозы могут уточняться. Специалисты советуют:

  • следить за обновлениями прогнозов магнитных бурь;
  • сохранять водный баланс;
  • избегать переутомления в дни повышенной геомагнитной активности;
  • больше отдыхать и контролировать своё давление.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

магнитные бури советы для здоровья

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Предлагается изменить порядок признания военнослужащих без вести пропавшими — зарегистрирован законопроект

Депутаты предлагают внести изменения в Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы относительно порядка признания военнослужащих безвестно отсутствующими.

Отбор на должности судей местных судов — тестирование когнитивных способностей почти 5 тыс. кандидатов и судей будет проходить с 9 по 17 сентября, график

В ВККС сообщили, как в сентябре кандидаты и судьи будут сдавать тестирование когнитивных способностей.

Владимир Зеленский назначил новым Послом Украины в США Ольгу Стефанишину

Вместо Оксаны Маркаровой Послом Украины в США будет Ольга Стефанишина — Зеленский подписал указ

Членам Высшего совета правосудия и родственникам членов ВККС предлагают умерить свою активность в борьбе за судейское кресло — внесен законопроект

Авторы законопроекта отмечают, что активное и успешное участие в конкурсах на должности судей членов Высшего совета правосудия, родственников членов ВСП и ВККС, их помощников вызывает некоторые сомнения в беспристрастности и прозрачности процедур.

Отбор на должности судей местных общих судов – тестирование на знание норм права успешно сдали 4 489 кандидатов

Следующий этап – тестирование когнитивных способностей в сентябре.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області