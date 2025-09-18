Пенсійний фонд пояснив, хто і як може робити добровільні внески замість родичів

Хто може сплачувати добровільні пенсійні внески та які для цього умови.

Пенсійний фонд України нагадав, що добровільні пенсійні внески можна сплачувати не лише за себе, а й на користь іншої особи, зокрема чоловіка чи дружини.

Хто може скористатися добровільними внесками

Основні умови:

у Державному реєстрі застрахованих осіб має бути інформація про людину, на користь якої надходить внесок;

ця особа не повинна бути пенсіонером.

Тобто українці, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть оплачувати внески за своїх родичів, що проживають в Україні та наразі не працюють.

Договір з Пенсійним фондом

Щоб брати участь у програмі, потрібно укласти електронний договір із Пенсійним фондом України. Зробити це можна дистанційно — незалежно від того, чи перебуває людина в Україні, чи за кордоном.

Скільки потрібно платити

Для зарахування одного повного місяця страхового стажу розмір внеску не може бути меншим за мінімальний страховий платіж. Він визначається як 22% від мінімальної заробітної плати.

Станом на вересень 2025 року мінімальна зарплата становить 8 000 грн, тож внесок має бути не меншим за 1 760 грн.

Чому це важливо

Сплата добровільних внесків дозволяє зараховувати періоди безробіття до страхового стажу, що напряму впливає на розмір майбутньої пенсії.

