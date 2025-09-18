Практика судів
Пенсійний фонд пояснив, хто і як може робити добровільні внески замість родичів

18:26, 18 вересня 2025
Хто може сплачувати добровільні пенсійні внески та які для цього умови.
Пенсійний фонд України нагадав, що добровільні пенсійні внески можна сплачувати не лише за себе, а й на користь іншої особи, зокрема чоловіка чи дружини.

Хто може скористатися добровільними внесками

Основні умови:

  • у Державному реєстрі застрахованих осіб має бути інформація про людину, на користь якої надходить внесок;
  • ця особа не повинна бути пенсіонером.

Тобто українці, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть оплачувати внески за своїх родичів, що проживають в Україні та наразі не працюють.

Договір з Пенсійним фондом

Щоб брати участь у програмі, потрібно укласти електронний договір із Пенсійним фондом України. Зробити це можна дистанційно — незалежно від того, чи перебуває людина в Україні, чи за кордоном.

Скільки потрібно платити

Для зарахування одного повного місяця страхового стажу розмір внеску не може бути меншим за мінімальний страховий платіж. Він визначається як 22% від мінімальної заробітної плати.

Станом на вересень 2025 року мінімальна зарплата становить 8 000 грн, тож внесок має бути не меншим за 1 760 грн.

Чому це важливо

Сплата добровільних внесків дозволяє зараховувати періоди безробіття до страхового стажу, що напряму впливає на розмір майбутньої пенсії.

