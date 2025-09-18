Пенсионный фонд объяснил, кто и как может делать добровольные взносы вместо родственников

Кто может уплачивать добровольные пенсионные взносы и какие для этого условия.

Пенсионный фонд Украины напомнил, что добровольные пенсионные взносы можно уплачивать не только за себя, но и в пользу другого лица, в частности мужа или жены.

Кто может воспользоваться добровольными взносами

Основные условия:

в Государственном реестре застрахованных лиц должна быть информация о человеке, в пользу которого поступает взнос;

это лицо не должно быть пенсионером.

То есть украинцы, которые временно находятся за границей, могут оплачивать взносы за своих родственников, проживающих в Украине и на данный момент не работающих.

Договор с Пенсионным фондом

Чтобы участвовать в программе, необходимо заключить электронный договор с Пенсионным фондом Украины. Сделать это можно дистанционно — независимо от того, находится ли человек в Украине или за границей.

Сколько нужно платить

Для зачета одного полного месяца страхового стажа размер взноса не может быть меньше минимального страхового платежа. Он определяется как 22% от минимальной заработной платы.

По состоянию на сентябрь 2025 года минимальная зарплата составляет 8 000 грн, поэтому взнос должен быть не менее 1 760 грн.

Почему это важно

Уплата добровольных взносов позволяет засчитывать периоды безработицы в страховой стаж, что напрямую влияет на размер будущей пенсии.

