Пенсія за вислугу років для освітян — що треба знати

Право на достроковий вихід на пенсію у 2025 році мають працівники освіти, які досягли 55-річного віку та мають не менше 30 років педагогічного стажу.

Українські вчителі, викладачі та вихователі можуть вийти на пенсію не лише за віком, а й за вислугою років. Але для цього потрібно відповідати певним вимогам. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Умови призначення пенсії за вислугу років врегульовані Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та статтями 54 та 55 Закону України від 05.11.1991 № 1788-ХІІ “Про пенсійне забезпечення”.

Право на достроковий вихід на пенсію у 2025 році мають працівники освіти, які:

– досягли 55-річного віку;

– мають не менше 30 років педагогічного стажу.

При цьому педагоги, які до 1 січня 2016 року вже мали 25 років педагогічного стажу, можуть оформити пенсію, незалежно від віку.

Педагогічний стаж — це не лише робота вчителем, але й робота на інших посадах у навчальних закладах, які дають право на пенсію за вислугу років, перелік яких визначається постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 “Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”.

Це стосується освітян, які працюють у:

загальноосвітніх школах;

дитячих садках;

школах-інтернатах;

закладах позашкільної освіти;

професійно-технічних училищах тощо.

Розміри пенсій визначаються індивідуально згідно із статтями 27, 28 Закону України від 09.07.2003 № 1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” і залежать від тривалості набутого страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. Пенсія призначається з дня звернення за умови звільнення з роботи/ посади, що дає право на призначення пенсії.

Пенсію за вислугу років призначають лише після звільнення з посади, яка дає право на таку пенсію. Якщо людина повертається до аналогічної роботи, виплату пенсії тимчасово припиняють і знову продовжать виплачувати тільки після остаточного звільнення з відповідної посади.

При оформленні пенсії за вислугу років грошову допомогу в розмірі 10 пенсій не виплачують! Зазначена грошова допомога виплачується одноразово одночасно з першою виплатою пенсії за віком!

