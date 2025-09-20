Практика судов
  1. Общество

Пенсия за выслугу лет для работников образования — что нужно знать

08:30, 20 сентября 2025
Право на досрочный выход на пенсию в 2025 году имеют работники образования, которые достигли 55-летнего возраста и имеют не менее 30 лет педагогического стажа.
Украинские учителя, преподаватели и воспитатели могут выйти на пенсию не только по возрасту, но и по выслуге лет. Однако для этого необходимо соответствовать определенным требованиям. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Условия назначения пенсии за выслугу лет регулируются Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и статьями 54 и 55 Закона Украины от 05.11.1991 № 1788-ХІІ «О пенсионном обеспечении».

Право на досрочный выход на пенсию в 2025 году имеют работники образования, которые:

– достигли 55-летнего возраста;

– имеют не менее 30 лет педагогического стажа.

При этом педагоги, которые до 1 января 2016 года уже имели 25 лет педагогического стажа, могут оформить пенсию независимо от возраста.

Педагогический стаж — это не только работа учителем, но и работа на других должностях в учебных заведениях, которые дают право на пенсию за выслугу лет. Перечень таких учреждений и должностей определен постановлением Кабинета Министров Украины от 04.11.1993 № 909 «О перечне учреждений и заведений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет».

Это касается работников образования, которые трудятся в:

  • общеобразовательных школах;
  • детских садах;
  • школах-интернатах;
  • учреждениях внешкольного образования;
  • профессионально-технических училищах и др.

Размеры пенсий определяются индивидуально в соответствии со статьями 27, 28 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и зависят от продолжительности страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Пенсия назначается со дня обращения при условии увольнения с работы/должности, которая дает право на назначение пенсии.

Пенсию за выслугу лет назначают только после увольнения с должности, которая дает право на такую пенсию. Если человек возвращается к аналогичной работе, выплата пенсии временно прекращается и снова возобновляется только после окончательного увольнения с соответствующей должности.

При оформлении пенсии за выслугу лет денежная помощь в размере 10 пенсий не выплачивается! Указанная денежная помощь выплачивается единовременно одновременно с первой выплатой пенсии по возрасту.

