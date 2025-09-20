Попит на iPhone 17 перевищив очікування — Apple піднімає обсяги виробництва

Apple збільшує виробництво базової моделі iPhone 17, а не дорожчі Pro-версії.

Компанія Apple попросила своїх постачальників збільшити виробництво базової моделі iPhone 17 щонайменше на 30% після високого попиту під час стартових продажів. Про це повідомляє Reuters.

Попит на дешевший iPhone 17 виявився вищим, ніж на Pro

Аналітики відзначають: цього року більше споживачів обрали доступніший iPhone 17, ніж дорожчі Pro-версії. Традиційно саме преміальні моделі приносять Apple найбільший прибуток завдяки покращеним матеріалам, камерам, процесорам та дисплеям.

За даними, цього тижня Apple звернулася до Luxshare Precision — одного з двох головних збирачів iPhone у Китаї поряд із Foxconn — із проханням підняти щоденний обсяг виробництва стандартного iPhone 17 приблизно на 40%.

У компанії поки що офіційно не прокоментували ситуацію.

Чому Apple робить ставку на iPhone 17

Apple очікує, що нова лінійка, до якої також входить тонший iPhone Air, допоможе відновити зростання продажів. Останні роки попит на iPhone знижувався: користувачі рідше оновлюють смартфони, а нові моделі пропонують здебільшого поступові покращення.

Цьогорічна базова модель отримала оновлення дисплея та камери, які раніше були доступні лише у версіях Pro. Це звузило різницю між iPhone 17 та дорожчими флагманами.

Що кажуть експерти

Аналітики попереджають: хоча продажі дешевших моделей допоможуть Apple утримати частку ринку, вони можуть негативно вплинути на рентабельність компанії, яка традиційно заробляє більше саме на преміальних пристроях.

