Спрос на iPhone 17 превысил ожидания — Apple поднимает объемы производства

16:13, 20 сентября 2025
Apple увеличивает производство базовой модели iPhone 17, а не более дорогие Pro-версии.
Спрос на iPhone 17 превысил ожидания — Apple поднимает объемы производства
Компания Apple попросила своих поставщиков увеличить производство базовой модели iPhone 17 как минимум на 30% после высокого спроса во время стартовых продаж. Об этом сообщает Reuters.

Спрос на более дешевый iPhone 17 оказался выше, чем на Pro

Аналитики отмечают: в этом году больше потребителей выбрали доступный iPhone 17, чем более дорогие версии Pro. Традиционно именно премиальные модели приносят Apple наибольшую прибыль благодаря улучшенным материалам, камерам, процессорам и дисплеям.

По данным, на этой неделе Apple обратилась к Luxshare Precision — одному из двух главных сборщиков iPhone в Китае наряду с Foxconn — с просьбой поднять ежедневный объем производства стандартного iPhone 17 примерно на 40%.

В компании пока официально не прокомментировали ситуацию.

Почему Apple делает ставку на iPhone 17

Apple ожидает, что новая линейка, в которую также входит более тонкий iPhone Air, поможет восстановить рост продаж. Последние годы спрос на iPhone снижался: пользователи реже обновляют смартфоны, а новые модели предлагают в основном постепенные улучшения.

Базовая модель этого года получила обновление дисплея и камеры, которые ранее были доступны только в версиях Pro. Это сузило разницу между iPhone 17 и более дорогими флагманами.

Что говорят эксперты

Аналитики предупреждают: хотя продажи более дешевых моделей помогут Apple удержать долю рынка, они могут негативно повлиять на рентабельность компании, которая традиционно зарабатывает больше именно на премиальных устройствах.

