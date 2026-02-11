  1. Суспільство
11 лютого – яке сьогодні свято та головні події

09:24, 11 лютого 2026
11 лютого святкують День працівників органів РАЦС.
11 лютого відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці, Всесвітній день хворого та Європейський день служби екстреного виклику 112.

Також цього дня припадають Всесвітній день шлюбу, День працівників органів РАЦСу в Україні та День заснування держави в Японії.

Історичні події 11 лютого

1922 року в Торонто оголосили про відкриття інсуліну.

У 1929 році між урядом Італії на чолі з Беніто Муссоліні та Папою Римським Пієм XI підписали Латеранські угоди, за якими Ватикан отримав статус суверенної держави з теократичною формою правління.

1945 року в Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція — зустріч лідерів США, Великої Британії та СРСР, присвячена завершенню Другої світової війни та формуванню повоєнного устрою.

У 1949 році Менору затвердили як державний герб Ізраїлю.

1963 року в Києві розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до вищих органів влади з вимогою надати українській мові статус державної.

1989 року відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка.

У 1992 році Республіка Ботсвана визнала незалежність України.

2004 року Бен Хаммерслі у статті для The Guardian запропонував термін «подкастинг».

Церковне свято

11 лютого у церковному календарі — день пам’яті священномученика Власія, єпископа Севастійського, який жив у Малій Азії у III–IV століттях.

За житієм, Власій відзначався благочестивим життям із юності. Під час переслідувань християн він переховувався в печері разом із хижими тваринами, які не завдавали йому шкоди.

Святого вважають покровителем домашньої худоби. У народі цей день називали Коров’ячим святом: тваринам давали найкращий корм і проводили обряди, щоб уберегти їх від лиха.

Іменини

Іменини 11 лютого відзначають Всеволод і Дмитро.

