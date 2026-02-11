  1. Общество
  2. / В Украине

11 февраля – какой сегодня праздник и главные события

09:24, 11 февраля 2026
11 февраля отмечают День работников органов ЗАГС.
11 февраля отмечают Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день больного и Европейский день службы экстренного вызова 112.

Также в этот день отмечаются Всемирный день брака, День работников органов ЗАГС в Украине и День основания государства в Японии.

Исторические события 11 февраля

В 1922 году в Торонто объявили об открытии инсулина.

В 1929 году между правительством Италии во главе с Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI подписали Латеранские соглашения, по которым Ватикан получил статус суверенного государства с теократической формой правления.

В 1945 году в Ливадии (Крым) завершилась Ялтинская конференция — встреча лидеров США, Великобритании и СССР, посвященная завершению Второй мировой войны и формированию послевоенного устройства.

В 1949 году Менору утвердили в качестве государственного герба Израиля.

В 1963 году в Киеве началась конференция по вопросам культуры украинского языка. Ее участники обратились к высшим органам власти с требованием предоставить украинскому языку статус государственного.

В 1989 году состоялась учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко.

В 1992 году Республика Ботсвана признала независимость Украины.

В 2004 году Бен Хаммерсли в статье для The Guardian предложил термин «подкастинг».

Церковный праздник

11 февраля в церковном календаре — день памяти священномученика Власия, епископа Севастийского, который жил в Малой Азии в III–IV веках.

По житию, Власий отличался благочестивой жизнью с юности. Во время преследований христиан он скрывался в пещере вместе с хищными животными, которые не причиняли ему вреда.

Святого считают покровителем домашнего скота. В народе этот день называли Коровьим праздником: животным давали лучший корм и проводили обряды, чтобы уберечь их от бед.

Именины

Именины 11 февраля отмечают Всеволод и Дмитрий.

