У Києві відновили готель, який взимку зруйнувала російська ракета: фото

Готель відновили за вісім місяців.

Фото: Гліб Вишлінський

У Печерському районі Києва відновили готель Alfavito, який зруйнували окупанти. Фото відновленого готелю опублікував Гліб Вишлінський.

Як відомо, будівля постраждала внаслідок російської ракетної атаки у грудні 2022 року.

Готель відновили за вісім місяців.

Судячи з фото, біля будівлі ще виконують ремонтні роботи, але фасад і прилегла територія мають завершений вигляд.

На сайті готелю вже можна забронювати номери з вересня.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.