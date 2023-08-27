Йшла по колії у навушниках: на Івано-Франківщині дівчина потрапила під колеса потяга

Неповнолітню дівчину з травмами госпіталізували до лікарні.

Фото: поліція Івано-Франківської області

У Івано-Франківській області неповнолітня дівчина потрапила під колеса потяга, коли йшла по коліях у навушниках. Її госпіталізували. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що 25 серпня близько 16 години до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді в селі Братківці поїзд наїхав на місцеву мешканку.

Як встановили правоохоронці, між станціями Братківці-Терновиця рухався теплотяг сполучення «Ясіня-Харків». У цей час по коліях йшла 16-річна дівчина в навушниках.

36-річний машиніст транспорту вчинив наїзд на підлітку, яка ймовірно, його не чула.

Потерпілу з травмами госпіталізували до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 276 ККУ).

Нині триває досудове розслідування.

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