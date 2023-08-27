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Парламентські вибори відбудуться лише після закінчення війни, — Шуляк

15:19, 27 серпня 2023
Зараз проведення виборів неможливе з декількох причин.
Парламентські вибори відбудуться лише після закінчення війни, — Шуляк
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Вибори до Верховної Ради відбудуться лише після закінчення війни. Зараз проведення виборів неможливе з декількох причин. Про це заявила очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк в інтерв’ю одному з Youtube-каналів.

«Які можуть бути вибори, коли йдуть бойові дії. Які можуть бути вибори без тих людей, наприклад, які воюють, а ми тут проводимо вибори. Які можуть бути вибори, коли безпекові критерії не вирішені на частині територій Харківської, Донецької, Херсонської областей, де постійно щось відбувається», - зазначила нардеп.

Крім того, Шуляк нагадала про мільйони українців, які знаходяться за кордоном та не можуть проголосувати. Також, як зазначила нардеп, частина виборчої інфраструктури зруйнована, а реєстр виборців не актуалізований.

«Зараз війна, концентрація одна - перемога. Чи будуть вибори? Будуть. Коли? Після перемоги. Чи будуть зміни до законодавства? Будуть. Ми навіть обговорюємо, що це можна буде називати про перші післявоєнні вибори», - додала Шуляк.

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