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Парламентские выборы состоятся только после окончания войны, — Шуляк

15:19, 27 августа 2023
Сейчас проведение выборов невозможно по нескольким причинам.
Парламентские выборы состоятся только после окончания войны, — Шуляк
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Выборы в Верховную Раду пройдут только после окончания войны. Сейчас проведение выборов невозможно по нескольким причинам. Об этом заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в интервью одному из Youtube-каналов.

«Каковы могут быть выборы, когда идут боевые действия. Какие могут быть выборы без тех людей, например воюющих, а мы здесь проводим выборы. Какие могут быть выборы, когда критерии безопасности не решены на части территорий Харьковской, Донецкой, Херсонской областей, где постоянно что-то происходит», - отметила нардеп.

Кроме того, Шуляк напомнила о миллионах украинцев, которые находятся за границей и не могут проголосовать. Также, как отметила нардеп, часть избирательной инфраструктуры разрушена, а реестр избирателей не актуализирован.

«Сейчас война, концентрация одна – победа. Будут ли выборы? Будут. Когда? После победы. Будут ли изменения в законодательство? Будут. Мы даже обсуждаем, что это можно будет называть о первых послевоенных выборах», - добавила Шуляк.

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