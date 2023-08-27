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Зеленский анонсировал «мощный сентябрь» для Украины: что готовят в следующем месяце

14:52, 27 августа 2023
Президент намекнул на передачу важных оборонных пакетов от партнеров, а также рассказал о подготовке к переговорам по гарантиям безопасности для страны.
Зеленский анонсировал «мощный сентябрь» для Украины: что готовят в следующем месяце
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «мощный сентябрь».

Он намекнул на передачу важных оборонных пакетов от партнеров, а также рассказал о подготовке к переговорам по гарантиям безопасности для страны.

«Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем на этих неделях», — отметил Президент.

Как утверждает глава государства, сейчас Украина ожидает важных оборонных пакетов, которые значительно помогут украинским защитникам.

«Первое – наша защита. Новые пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений», – говорит Зеленский.

По словам президента, вскоре состоятся ряд переговоров по гарантиям безопасности для Украины.

«Безопасные гарантии для Украины. Уже скоро следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности. Постоянно добавляем содержание первого Форума оборонных индустрий. Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир требует большей силы для своей защиты. Вместе есть такой потенциал и продемонстрируем его», — говорит украинский лидер.

Кроме того, как добавляет Зеленский, Украина примет участие в ряде международных мероприятий.

«Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности, в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую «мягкую силу». Продовольственная безопасность мира – неизменный приоритет. В течение недели несколько совещаний по этим вопросам. Украину будет слышно Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию», – говорит Президент.

Зеленский особо отметил, что на днях США ввели санкции против российских физических и юридических лиц, которые причастны к похищению украинских детей с временно оккупированных территорий.

«Это важный шаг. Украина благодарна за него. Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров. Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их любой связи с родными, попытка научить их ненависти в родную страну — это российская геноцидная политика, которая заслуживает одинаковое осуждение всеми в мире», — подчеркнул глава государства.

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