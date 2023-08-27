Данные смет проектов строительства, где есть государственный заказчик, будет открыто – Гетманцев

По словам Гетманцева, так будет по всем строительствам, где есть государственный заказчик.

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В Украине будет открыто данные смет всех проектов строительства и каждый желающий сможет увидеть цены на материалы, стоимость привлеченной техники, расходы по проекту и т.д.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, так будет по всем строительствам, где есть государственный заказчик.

«Не секрет, что в ближайшее десятилетие перед нами стоит задание развития нового, современного, комфортного государства, преодоления последствий войны и разрушений, которые испытала Украина.

И не секрет, что значительную часть средств на эти цели мы будем получать от наших партнеров – отдельных государств и их объединений, международных финансовых организаций, инвестиционных банков, общин, частных инвесторов», - отметил депутат.

По словам Гетманцева, речь пойдет о сотнях миллиардов долларов, ведь одно только «fast recovery» весной оценивалось в 17 миллиардов долларов.

Поэтому, подчеркнул он, очень важно, чтобы все партнеры, и все украинцы, имели возможность убедиться, что государство каждую гривну, доллар или евро использует с соблюдением принципов:

прозрачности;

рациональности;

эффективность;

подотчетности.

«Такая система открытых данных позволит создать определенныого рода предохранитель от возможных злоупотреблений, а в случае их совершения - будет возможность оперативного реагирования со стороны правоохранительных органов», - подчеркнул депутат.

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