Дані кошторисів проєктів будівництва, де є державний замовник, буде відкрито – Гетманцев

В Україні буде відкрито дані кошторисів усіх проєктів будівництва і кожен бажаючий зможе побачити ціни на матеріали, вартість залученої техніки, витрати за проектом тощо.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, так буде по усіх будівництвах, де є державний замовник.
«Не секрет, що у найближче десятиліття перед нами стоїть завдання розбудови нової, сучасної, комфортної держави, подолання наслідків війни та руйнувань, які зазнала Україна.
І не секрет, що значну частину коштів на ці цілі ми отримуватимемо від наших партнерів – окремих держав та їх об’єднань, міжнародних фінансових організацій, інвестиційних банків, громад, приватних інвесторів», - зазначив депутат.
За словами Гетманцева, йтиметься про сотні мільярдів доларів, адже одне тільки «fast recovery» навесні оцінювалось у 17 мільярдів доларів.
Тому, наголосив він, дуже важливо, щоб усі партнери, та й усі українці, мали можливість переконатися, що держава кожну гривню, долар чи євро використовує з дотриманням принципів:
- прозорості;
- раціональності;
- ефективності;
- підзвітності.
«Така система відкритих даних дозволить створити певного роду запобіжник від можливих зловживань, а у разі їх вчинення – буде можливість оперативного реагування з боку правоохоронних органів», - підкреслив депутат.
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