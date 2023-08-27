Дані кошторисів проєктів будівництва, де є державний замовник, буде відкрито – Гетманцев

За словами Гетманцева, так буде по усіх будівництвах, де є державний замовник.

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В Україні буде відкрито дані кошторисів усіх проєктів будівництва і кожен бажаючий зможе побачити ціни на матеріали, вартість залученої техніки, витрати за проектом тощо.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, так буде по усіх будівництвах, де є державний замовник.

«Не секрет, що у найближче десятиліття перед нами стоїть завдання розбудови нової, сучасної, комфортної держави, подолання наслідків війни та руйнувань, які зазнала Україна.

І не секрет, що значну частину коштів на ці цілі ми отримуватимемо від наших партнерів – окремих держав та їх об’єднань, міжнародних фінансових організацій, інвестиційних банків, громад, приватних інвесторів», - зазначив депутат.

За словами Гетманцева, йтиметься про сотні мільярдів доларів, адже одне тільки «fast recovery» навесні оцінювалось у 17 мільярдів доларів.

Тому, наголосив він, дуже важливо, щоб усі партнери, та й усі українці, мали можливість переконатися, що держава кожну гривню, долар чи євро використовує з дотриманням принципів:

прозорості;

раціональності;

ефективності;

підзвітності.

«Така система відкритих даних дозволить створити певного роду запобіжник від можливих зловживань, а у разі їх вчинення – буде можливість оперативного реагування з боку правоохоронних органів», - підкреслив депутат.

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