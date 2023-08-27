Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВП ВС: Вжиті суддею заходи забезпечення позову не повинні перешкоджати господарській діяльності підприємства

Велика Палата визнала, що до судді, яка не здійснила належної перевірки заяви про забезпечення позову, було правомірно застосоване дисциплінарне стягнення.

«Звільнено та призначено 4-х Генпрокурорів та 3-х Міністрів внутрішніх справ», - у Комітеті Ради відзвітували про досягнення за чотири роки

У Комітеті правоохоронної діяльності похвалилися досягненнями за 4 роки роботи: «звільнено та призначено 4-х Генеральних прокурорів та 3-х Міністрів внутрішніх справ України».

Суддя виправдав військовозобов’язаного, який не з’явився за повісткою, вказавши, що закони України є «авторськими творами»

Юридична спільнота обговорює виправдувальний вирок судді Зіньківського райсуду Полтавської області стосовно чоловіка, який ухилявся від явки до військкомату – суддя вказав, що закони, які регулюють призов, «є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління», а ТЦК не мають відповідних повноважень.

У парламенті з’явилося вісім проектів постанов про скасування голосування за закон Руслана Стефанчука про правотворчу діяльність

Голосування за закон про правотворчу діяльність пропонують скасувати – з’явилося вісім проектів постанов.

Посли G7 зустрілись зі Стефанчуком для обговорення судової реформи і посилення НАБУ та САП

Посли країн Великої сімки зустрілися зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

  1. В Україні

Дані кошторисів проєктів будівництва, де є державний замовник, буде відкрито – Гетманцев

17:18, 27 серпня 2023
За словами Гетманцева, так буде по усіх будівництвах, де є державний замовник.
Дані кошторисів проєктів будівництва, де є державний замовник, буде відкрито – Гетманцев
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні буде відкрито дані кошторисів усіх проєктів будівництва і кожен бажаючий зможе побачити ціни на матеріали, вартість залученої техніки, витрати за проектом тощо.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, так буде по усіх будівництвах, де є державний замовник.

«Не секрет, що у найближче десятиліття перед нами стоїть завдання розбудови нової, сучасної, комфортної держави, подолання наслідків війни та руйнувань, які зазнала Україна.

І не секрет, що значну частину коштів на ці цілі ми отримуватимемо від наших партнерів – окремих держав та їх об’єднань, міжнародних фінансових організацій, інвестиційних банків, громад, приватних інвесторів», - зазначив депутат.

За словами Гетманцева, йтиметься про сотні мільярдів доларів, адже одне тільки «fast recovery» навесні оцінювалось у 17 мільярдів доларів.

Тому, наголосив він, дуже важливо, щоб усі партнери, та й усі українці, мали можливість переконатися, що держава кожну гривню, долар чи євро використовує з дотриманням принципів:

  • прозорості;
  • раціональності;
  • ефективності;
  • підзвітності.

«Така система відкритих даних дозволить створити певного роду запобіжник від можливих зловживань, а у разі їх вчинення – буде можливість оперативного реагування з боку правоохоронних органів», - підкреслив депутат.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва