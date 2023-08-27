Зеленський анонсував «потужний вересень» для України: що готують в наступному місяці

Президент натякнув на передачу важливих оборонних пакетів від партнерів, а також розповів про підготовку до переговорів щодо гарантій безпеки для країни.

Президент України Володимир Зеленський анонсував «потужний вересень».

Він натякнув на передачу важливих оборонних пакетів від партнерів, а також розповів про підготовку до переговорів щодо гарантій безпеки для країни.

«Уже почали готувати потужний вересень для України. Наша міжнародна активність буде не меншою, ніж цими тижнями», — зазначив Президент.

Як стверджує глава держави, наразі Україна очікує на важливі оборонні пакети, які значно допоможуть українським захисникам.

«Перше — наш захист. Нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень», — каже Зеленський.

За словами президента, невдовзі відбудуться низка переговорів щодо безпекових гарантій для України.

«Безпекові гарантії для України. Вже скоро — наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до спільної безпекової архітектури. Постійно додаємо змісту першому Форуму оборонних індустрій. Українського змісту. Міжнародного змісту. Вільний світ потребує більшої сили для свого захисту. Разом маємо такий потенціал і продемонструємо його», — каже український лідер.

Окрім цього, як додає Зеленський, Україна візьме участь у низці міжнародних заходів.

«Готуємо українську участь у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генеральної Асамблеї ООН. Черговий Саміт перших леді та джентльменів — нарощуємо українську «мʼяку силу». Продовольча безпека світу — незмінний пріоритет. Протягом тижня — кілька нарад із цих питань. Україну чутиме Глобальний Південь. Готуємо нову комунікацію», — каже Президент.

Зеленський окремо наголосив на тому, що днями США запровадили санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, які причетні до викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

«Це важливий крок. Україна вдячна за нього. Працюємо над аналогічними санкційними кроками партнерів. Депортація дітей, свідоме й системне намагання позбавити їх будь-якого зв’язку з рідними, намагання навчити їх ненависті до рідної країни — це російська геноцидна політика, яка заслуговує на однакове засудження всіма у світі», — наголосив глава держави.

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