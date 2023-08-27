Шла по путям в наушниках: в Ивано-Франковской области девушка попала под колеса поезда

Несовершеннолетнюю девушку с травмами госпитализировали в больницу.

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области несовершеннолетняя девушка попала под колеса поезда, когда шла по путям в наушниках. Ее госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что 25 августа около 16 часов в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в селе Братковцы поезд наехал на местную жительницу.

Как установили правоохранители, между станциями Братковцы-Терновица двигался теплотяг сообщения «Ясиня-Харьков». В это время по путям шла 16-летняя девушка в наушниках.

36-летний машинист транспорта совершил наезд на подростка, которая, вероятно, его не слышала.

Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта возбуждено уголовное производство (ч. 2 ст. 276 УКУ).

В настоящее время идет досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.