В Киеве восстановили гостиницу, которую зимой разрушила российская ракета: фото

Отель был восстановлен за восемь месяцев.

Фото: Глеб Вышлинский

В Печерском районе Киева восстановили гостиницу Alfavito, которую разрушили оккупанты. Фото восстановленной гостиницы опубликовал Глеб Вышлинский.

Как известно, здание пострадало в результате российской ракетной атаки в декабре 2022 года.

Отель был восстановлен за восемь месяцев.

Судя по фото, возле здания еще выполняют ремонтные работы, но фасад и прилегающая территория выглядят завершено.

На сайте отеля можно забронировать номера с сентября.

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