На Київщині облили фарбою мурал, створений художниками з США: фото

Зловмисник пояснив свої дії тим, що йому не сподобалась картина.

Фото: поліція Київської області

У Бучі Київської області порушник облив фарбою мурал американських художників, передає пресслужба поліції Київської області.

Як зазначають правоохоронці, 29 вересня до поліції звернулися місцеві жителі та повідомили про пошкодження мурала на стіні будинку культури. Мурал створили художники із США тиждень тому.

За кілька годин правоохоронці розшукали порушника. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець. Свої дії він пояснив тим, що йому не сподобалась картина.

За фактом пошкодження майна слідчі поліції проводять досудове розслідування (ч. 1 ст. 194 КК).

Фото: поліція Київської області

Нагадаємо, жителі Києва закликають розробити механізм затвердження муралів у місті.

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