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  1. Суспільство

Як вберегти себе від інтернет-шахрайства: поради

18:25, 30 вересня 2023
У МВС закликають купувати лише в перевірених онлайн-магазинах і обирати післяплату.
Як вберегти себе від інтернет-шахрайства: поради
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Міністерство юстиції наголошує, що шахраї не лише продають неіснуючі товари у соцмережах, а й повертають деяким покупцям кошти за недоставлений товар. Щоправда, не із власної кишені. Кошти повертає не магазин, а чергова жертва шахраїв, яка думає, що платить за товар. 

Приклад такої ситуації

Покупець замовляє у шахрайському магазині одяг, сплачує за нього кошти та, звісно, товар не отримує. Якщо покупець, якого ошукали, тривалий час не полишає шахраїв у спокої, постійно пише та вимагає свій товар, шахраї можуть погодитися на повернення коштів. Для цього аферисти дають реквізити картки, на яку потрібно повернути кошти іншим потенційним покупцям. Покупець, якого ошукали першим, думає, що кошти повернув справжній магазин, хоча насправді кошти перераховують нові жертви. Таке повернення коштів може відбуватися частинами від різних власників карток.

Люди, які перераховують кошти, потім вважають, що шахраєм є отримувач коштів та можуть звинувачувати його у шахрайстві та скаржитися на картку до банку чи відповідних державних органів. І через це картку можуть заблокувати.

Як не потрапити на гачок аферистів?

Купуйте лише у перевірених онлайн-магазинах.

Обирайте післяплату.

Якщо купуєте на не призначених для онлайн-покупок платформах, наприклад в Інстаграм, перевіряйте сторінку онлайн-магазину.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, МВС закликає заповнити форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції або повідомити про випадок за номером телефону: 0 800 505 170.

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