На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу постраждала будівля судової установи, фото

Внаслідок обстрілу російських окупантів ударною хвилею та осколками було вибито вікна та двері в адміністративній будівлі судової установи.

Джерело фото: sso.court.gov.ua

У ніч на 5 лютого ворогом вкотре завдано удару керованою авіабомбою по Херсонщині, внаслідок чого постраждала будівля судової установи. Про це повідомив офіційний сайт Служби судової охорони.

«Влучання було поряд з адміністративною будівлею судової установи Херсонської області. В наслідок чого ударною хвилею та осколками було вибито вікна та двері в адміністративній будівлі», - сказано у повідомленні.

У ССО додають, що постраждалих серед працівників та співробітників Служби немає.

Джерело фото: sso.court.gov.ua

Раніше ми писали, що Шостий апеляційний адміністративний суд постраждав внаслідок ракетного обстрілу Києва.

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