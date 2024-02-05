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У ще одному підрозділі поліції запрацювала система, яка фіксує всі дії щодо затриманого

20:53, 5 лютого 2024
Запровадження «Custody Records» передбачає цілодобову фіксацію всіх дій щодо затриманої особи чи будь-якого громадянина, який потрапляє до територіального підрозділу поліції.
У ще одному підрозділі поліції запрацювала система, яка фіксує всі дії щодо затриманого
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У Стрийському районному управлінні поліції на Львівщині запрацювала система «Custody Records». На сьогодні система вже успішно працює у чотирьох територіальних підрозділах поліції області та у всіх ізоляторах тимчасового тримання на території Львівщини.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Запровадження «Custody Records» передбачає цілодобову фіксацію всіх дій щодо затриманої особи чи будь-якого громадянина, який потрапляє до територіального підрозділу поліції, унеможливлює людський фактор як причину порушення прав громадян, а також сприяє підвищенню рівня довіри людей до правоохоронної системи.

Присутнім продемонстрували спеціально оснащені приміщення, а також роботу автоматизованої системи у різних ситуаціях, які можуть виникнути у підрозділі поліції, зокрема при затриманні особи, яка підозрюється у скоєнні правопорушення (водія, який нібито скоїв наїзд на пішохода).

«Це не просто нова система – це нова філософія, новий підхід до роботи правоохоронців з громадянами та затриманими особами. Підхід, побудований на неухильному дотриманні усіх правових норм з можливістю документування кожної вчиненої дії. Фіксується усе – від моменту затримання особи до прийняття рішення судом щодо неї: саме затримання, доставка затриманого до підрозділу поліції, можливість отримати побачення з адвокатом, і так далі. Загалом це стосується не лише затриманих, а й будь-якої особи, яка приходить у відділок: фіксується скільки часу громадянин перебував у поліції, з якого приводу він прийшов, що саме робив він та поліцейські. Система забезпечує дотримання права щодо кожного учасника процесу і працює як по відношенню до громадян, так і до правоохоронців», - розповів начальник Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України полковник поліції Руслан Горяченко.

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